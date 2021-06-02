Huawei HarmonyOS Resmi Olarak Tanıtıldı: İşte Android'in Rakibi HarmonyOS!

Huawei, akıllı cihazlarını tek bir ekosistem altında birleştirmeyi amaçlayan yeni işletim sistemi HarmonyOS'un son sürümünü resmi olarak tanıttı. Bilindiği gibi Çinli dev, ABD hükumeti ile yaşadığı sorunlar nedeniyle, Android kullanmak konusunda sıkıntılar yaşıyordu ve kendi işletim sistemini oluşturmak için zaten bir süredir yoğun olarak çalışıyordu.
HarmonyOS, akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar, akıllı TV'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere her türlü cihazda çalışıyor. Huawei, HarmonyOS'un 128 KB RAM'e sahip cihazlarda bile çalışabileceğini, bu nedenle hemen hemen her akıllı cihazın bu işletim sistemine uyumlu olduğunu söylüyor.
Huawei, HarmonyOS'un her türlü cihazı bir araya getireceğini ve ortaya bir "süper cihaz" çıktığını belirtiyor. Örneğin, bir kamerayı veya drone'u kontrol etmek için bir telefon veya akıllı saat kullanabilir veya telefonunuzdan bir görüntülü aramayı Huawei Vision TV'ye aktarabilirsiniz. Müzik çalma ayrıca bir cihazdan diğerine kolayca aktarılabilir.
Huawei, Windows çalıştırmasına rağmen PC'lerle de bir bağlantı imkanı sunuyor. Şirket, cihazlar arasında daha derin bağlantı kurmayı amaçlayan bir HarmonyOS eklentisi oluşturmuş durumda
HarmonyOS, akıllı fırınlar ve buzdolapları gibi cihazlarda da çalışabiliyor ve cihazlar arasındaki bağlantı burada da kendini gösteriyor. Telefonunuzu kullanarak buzdolabınızın sıcaklığını kontrol edebilir veya aynı şeyi yaparak fırın için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.
Huawei, HarmonyOS'un Android tabanlı rakip platformlardan daha hızlı olduğunun da altını çiziyor.
HarmonyOS, render performansını iyileştirmeyi amaçlayan DGraphicEngine ile de dikkat çekiyor. Ek yükü azaltmak için işleme görevlerini GPU ve CPU arasında dağıtmak için kullanılan DgraphicEngine, pil ömrünü iyileştirmeyi de vaat ediyor.
Gizlilik endişelerini gidermek içinse Huawei, kullanıcılarının gizliliğini her zaman göz önünde bulundurduğunu söylüyor.
HarmonyOS yakında geliyor ve ilk olarak, bugün duyurulan Huawei Watch 3'te karşımıza çıkacak.
HarmonyOS Alacak Cihazlar
Huawei, HarmonyOS ile güncellenecek cihazları da resmi olarak açıkladı. Açıklamaya göre, 100'den fazla Huawei cihazı, yakın gelecekte HarmonyOS işletim sistemine güncellenecek.
HarmonOS alacak cihazları aşağıda bulabilirsiniz...
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