Huawei HarmonyOS Resmi Olarak Tanıtıldı: İşte Android'in Rakibi HarmonyOS!

Huawei, Android'e rakip olması amacıyla geliştirdiği kendi işletim sistemi HarmonyOS'u resmi olarak tanıttı. HarmonyOS, görünüşe göre tüm akıllı cihazları "tek bir cihaz" haline getirmeyi amaçlıyor. Peki hangi cihazlar HarmonyOS ile güncellenecek?