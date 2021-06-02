Yeni Kia Sportage, Görselleriyle Birlikte Ortaya Çıktı!

Kia, önümüzdeki aylarda tamamen baştan tasarladığı Yeni Sportage modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Aracın ilk görüntüsü de paylaşıldı. Daha önce sızan prototiplerin görüntülerinin doğru olduğunu gösteren yeni Sportage görselleri, markanın, yeni EV6 elektrikli amiral gemisinin stilini bu araca da uygulamış olduğunu gösteriyor. Yeni Sportage, Kia'nın "Zıt kutupların birleşimi" tasarım konseptini kullanan bir sonraki modeli olacak ve firma tarafından "iddialı ve son teknoloji ürünü" olarak tanımlanıyor.
Tasarım çizimleri, Sportage'in ön ve arkada Kia'nın yeni görünümlü logosuna, tam genişlikte siyah bir ön ızgaraya ve ön ve arkada ince LED ışıklara sahip olacağını ortaya koyuyor.
İçerideyse, Sportage şimdiye kadar kullandığı iki ekran yerine, daha fazla ayrıntı henüz açıklanmamasına rağmen, gösterge panelinin çoğunu kapsayan geniş, kavisli bir dijital ekran kullanacak.
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