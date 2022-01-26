Dünya Üzerinde Yaşanacak Altıncı Yok Oluş, Şimdiden Başlamış Olabilir!

Araştırmacılara göre Dünya üzerindeki türlerin yok olacağı düşünülen Altıncı Yok Oluş süreci, daha şimdiden başlamış olabilir!

  • Levent Öztürk
Altıncı yok oluş şimdiden başlamış olabilir....

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