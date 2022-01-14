Ünlüler Dünyasında Kripto Para Depremi: Davalık Oldular!

Artık kripto para dünyasına olmayan neredeyse kimse yok. Özellikle yeni neslin büyük ilgi duyduğu kripto para evreni, ülkemizde de büyük rağbet görüyor ve insanlar "kolay para kazanma" umuduyla girdiği bu dünyada bazen büyük kayıplar yaşıyorlar. Oldukça kaygan bir zemine oturan kripto para dünyası, çoğu zaman yapılan spekülasyonlarla anlık değer kazanıp anlık düşüşlere sahne olabiliyor. Bunun en akılda kalıcı örneğini daha önce Elon Musk'ın Doge Coin hakkında attığı tweet'leri sonucunda görmüştük. Yeni örnek ise, içlerinde Kim Kardashian ve Floyd Mayweather'ın da bulunduğu sanat ve spor camiasından.
Aralarında Kim Kardashian, Floyd Mayweather ve basketbol yıldızı Paul Pierce'ın da bulunduğu pek çok ünlü isim hakkında kripto para spekülasyonu yaptığı iddiasıyla dava açılmış durumda. Bu ünlülerin EthereumMax isimi kripto para birimini kendi sosyal medyaları üzerlerinden tanıtmaları sonucunda değer kazanan EthereumMax para birimi, çok sık yaşanan anlık yükseliş ve düşüşler neticesinde gözetime girmiş ve bu isimlerin "pompala ve boşalt" şeklinde tabir edilen bir girişime destek bulunduğu kararına varılmış.
Kim Kardashian, Floyd Mayweather ve Paul Pierce gibi ünlü isimlerin EthereumMax hakkında attıkları tweet ya da Instagram Story'leriyle insanların bu para birimine yatırım yapmaları sağlandığı düşünülürken, EthereumMax'ın hacim ve değer kazanması sonrasında gelen ani satış emirleriyle kimileri tarafından büyük bir vurgun yapıldığı öne sürülüyor.
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