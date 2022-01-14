Ünlüler Dünyasında Kripto Para Depremi: Davalık Oldular!

Aralarında Kim Kardashian ve Floyd Mayweather'ın da bulunduğu ünlüler, kripto para yüzünden davalık oldu!

  • Ercan Uğurlu
Ünlüler Dünyasında Kripto Para Depremi!

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Ünlüler Dünyasında Kripto Para Depremi: Davalık Oldular!

 

 