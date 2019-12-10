Unutulmayacak 9 Android tablet

Android tabletler, her ne kadar eskisi kadar popüler olmasalar da, halen ilgi görmeye devam ediyor. Her biri iPad katili olarak yola çıksa da, bu tabletlerin çok azı gerçekten iPad'e rakip olmayı başardı. Pek çoğu ise, tarihe gömülüp yok oldu.
Bu yazımızda, artık satışta olmasalar da, Android tablet tarihine damgasını vuran 9 unutulmaz cihazı hatırlatmak istedik. İlk sıradaysa, tabii ki Google'ın Nexus 7'si yer aldı.
Nexus 7 (2013 Edition)
Asus tarafından Google'ın talepleri doğrultusunda üretilen Nexus 7'nin 2013 sürümü, dünyanın parasını harcamadan da satın alınabilecek kaliteli Android tabletler olduğunu bize ispatladı. 1.5 Ghz'lik dört çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemci seti, 2GB DDR3L belleği, 16-32 GB depolama kapasitesi, 7 inç'lik 323 ppi piksel yoğunluğundaki 1080p ekranı, son derece başarılı 5 megapiksel arka kamerasıyla o günler için etkileyici br tablet...
Editör Yorumu:
Snapdragon4 Pro işlemcisi, dört çekirdekli Adreno 320 grafik işlemcisinin gücü, boyutları ve Android 5.0'a güncelleme olanağı ile beraber, zamanı için kesinlikle çok iyi bir alternatifti.
Sony Xperia Tablet Z
Sony'nin ülkemiz sınırları içine giriş yapması biraz zaman alan, etkileyici Android tableti... Kutudan çıkarttığınız anda bir Sony Xperia klasiği olarak tasarımına aşık olabileceğiniz bu tablet, 1080p çözünürlük ve 224 ppi piksel yoğunluğundaki 10.1 inç'lik ekran, tıpkı Nexus7'de olduğu gibi 1.5Ghz'lik Snapdragon4 Pro işlemci, 2 GB RAM, MicroSD kartla arttırılabilen 16/32GB kapasitesi ve 8MP'lik Exmor R kamerası ile geliyordu. Yine bir Sony Xperia klasiği olarak bir metre derinliğindeki suda, bir saate kadar su geçirmeyen (su geçirmez kapakların takılı olması şartıyla), toz dayanımı üst düzeydeki IP57 standartlarındaki gövde, dönemi için 10.1 inç tabletler içinde en ince olanlarından biriydi.
Piyasaya çıkış fiyatının çok yüksek olması, gördüğü ilgiyi azaltan etkenlerden biri olmuştu.
Editör Yorumu:
Ülkemize biraz geç girmiş olmasına, oldukça pahalı olmasına ve Z2 modelinin hali hazırda mevcut olmasına rağmen özellikler açısından geride kalmayan, aksine toz koruması, su geçirmezliği ve Playstation Suite'e direkt ulaşımı gibi konularda fark yaratabilen, kalite açısından Android tabletlerin ulaştığı üst seviyeyi temsil eden bir cihazdı.
Google Nexus 10
Google'ın 2012 yılında Samsung ile güçlerini birleştirme yoluna giderek ürettiği bu 10.1 inç tablet, her ne kadar tasarımı göz doldurmasa da, 300ppi'lik piksel yoğunluğu ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğü ile, 10.1 inç tabletler içinde görebileceğiz en kaliteli ekranlardan birine sahipti. Hatta bugün bile, Nexus 10'un ekranı güncelliğini koruyor.
Nexus 10 beraberinde 1.7Ghz'lik çift çekirdekli ARM Cortex A15 işlemci, 2 GB RAM, 5 MP arka kamera ve eğer isterseniz 5.0.1 Lollipop'a upgrade edebileceğiniz Android 4.2.2 Jellybean ile geliyordu.
Kapasitesinin artırılamıyor olması ve 3G seçeneğinin sunulmaması ise eksiklikleriydi.
Editör Yorumu:
Nexus 10, zamanı için piyasadaki en iyi Android tabletlerden biriydi. Tasarımı cezbedici olmasa da fiyat düzeyi sayesinde iPad'e oldukça kuvvetli bir alternatifti ve harcadığınız her kuruşu da hak ediyordu.
Asus Transformer Pad TF701T
Beraberinde ek klavyesi ile gelen Transformer Pad TF701T, birkaç özelliği biraz daha parlatılmış olsa zirveye oynayabilecek kalitedeki ürünlerden biriydi; basitçe bir tabletten isteyebileceğiniz her şeye sahipti.
1.9 Ghz hızındaki Tegra 4 işlemci ile gelen ürün 2 GB RAM'e ve MicroSD kartlar ile 128 GB'a kadar arttırılabilen 32/64GB'lık kapasite seçeneklerine sahipti. 300ppi pixel yoğunluğundaki LED-aydınlatmalı ekran 2560x1600 gibi muhteşem bir çözünürlük sağlıyordu ve oldukça iyi performans veren 5 MP'lik autofocus özellikli bir kamera da paketin etkileyiciliğini artırıyordu.
Editör Yorumu:
Zamanı için üst sınıf bir Android tabletten beklediğimiz her şeye sahip olan Transformer Pad, ne yazık ki rakiplerinin önüne geçmeyi başaramadı. Ama bunu başaracak her şeye sahipti.
Amazon Kindle Fire HDX
Tıpkı bir önceki modeli Fire HD gibi, ülkemiz sınırları içinde ulaşmanın pek mümkün olmadığı, rekabetçi fiyat düzeyi ve kalitesi ile buraya eklemek zorunda hissettiğimiz bir modeldi.
2013 yılı sonunda piyasaya sürülen tablet, Android temelli Fire OS3 ile geliyordu ve OS 4 sürümüne güncellenebiliyordu. Üzerinde 2.2 Ghz'lik dört çekirdekli Snapdragon 805 işlemci ile gelen model 2 GB RAM'e ve 16/32/64GB'lık kapasite seçeneklerine sahipti. Hem 7 inç, hem de 8.9 inç sürümleri bulunan Kindle Fire HDX minimum 323ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip kaliteli HD ekranı ile, zamanında beklentileri oldukça yükseltmişti.
Bir e-book'un kullanım rahatlığını tabletin gücü ile birleştiren Fire OS, aynı zamanda Mayday butonu adında oldukça keyifli bir özelliğe de sahipti. Bu butonu kullanarak kısa sürede bir operatöre bağlanıp Kindle Fire HDX hakkında hemen her konuda teknik destek alabilmeniz mümkündü.
Editör Yorumu:
Ülkemizde resmi satışı hiç olmadı ama daha önce e-book'lar sayesinde Amazon dünyasına adım atan kullanıcılar için muhteşem bir seçenekti.
Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)
Samsung, Note serisi tabletlerin ikincisi olan bu modeli 2013 sonuna doğru piyasaya sürerken en fazla üzerinde durduğu özelliği, tabii ki ürünün yanında verilen stylus kalem, yani S Pen olmuştu.
Dört çekirdekli, 1.9 Ghz hızındaki Exynos 5420 işlemciye, 3 GB RAM'e, MicroSD ile kapasitesi arttılabilen 16/32/64 GB kapasite seçeneklerine sahip olan Galaxy Note 10.1, 2560x1600 çözünürlükte görüntü veren bir TFT ekrana ve 8 MP kameraya sahip olmasıyla rakipleri içinde öne çıkıyordu.
Editör Yorumu:
Önceki sürümün işçilik kalitesi ve rakiplerine göre zayıf kalan ekranı 2014 Edition modelinde birer artıya dönüşmüştü. Beraberinde gelen S Pen kesinlikle denemeniz gereken bir keyifti.
Samsung Galaxy Note 8.0
Tıpkı Galaxy Note 10.1 - 2014 Edition gibi, Samsung'un Galaxy Note ailesinin ikinci dalgasını temsil eden Galaxy Note 8.0, son derece hafif olması, tek elinizde tutup iki parmağınız ile kontrol edebilme kolaylığı gibi son derece keyifli özellikler ile beraber geliyordu.
1.6 Ghz'lik dört çekirdeki Exynos 4412 işlemci, 2 GB RAM ve genişletilebilen 16/32 GB kapasite seçenekleri ile sunulan tablet, 720p çözünürlüğünde görüntü veren TFT ekrana sahipti. iPad Mini ve Nexus 7C ile hemen hemen aynı ebatta olan tablet 189ppi'lık piksel yoğunluğu ile bu alanda iPad Mini'nin önünde yer alıyordu.
Gerçek manada cihazı eleştirebileceğimiz tek nokta, 5 MP'lik arka kamerasında flaş bulunmaması idi. Ama bunun dışında tablet, kolay taşınabilir bir cihaz arayanlar için, uygun fiyatı da eklendiğinde önemli bir alternatifti.
Editör Yorumu:
7 inç tabletleri küçük bulan, 10.1 inç tabletleri ise Obradovic'in taktik tahtasına benzetenler için son derece ideal olan boyutları, Note 8.0'ı piyasada albenisi en yüksek tabletlerden biri haline getirmişti.
Asus Transformer Pad TF300T
Transformer Pad TF300T, büyük ağabeyi Transformer Prime'dan daha ucuz fiyata 12 saat batarya ömrü, 4 çekirdekli Tegra 3 işlemci ve 10.1'' ekran sunuyordu.
1.3 Ghz'lik Tegra 3 işlemcisinin yanında cihaz, 1 GB RAM, 16/32 GB harfıza seçenekleri ve 149ppi piksel aralığına sahip 720p çözünürlüğündeki 10 inç ekran, 8 MP'lik autofocus özellikli kamera ile geliyordu. Bugün için yetersiz kalacağı kesin ama bu özellikler, 2012 yılı için son derece iyi sayılıyordu.
Tabletin aldığı son güncelleme, Android 4.2 olmuştu.
Editör Yorumu:
Bugünün şartlarında bir performans canavarı olmadığı ortada. Ama zaten listemizdeki en eski tabletlerden biri TF300T. Ancak Asus'un, tabletlerin de çok şık olabileceğini ispatladığı model olarak unutulmazlar arasındaki yerini alıyor.
Samsung Galaxy Tab 10.1
Galaxy Tab 10.1'in piyasaya direkt olarak iPad 2 katili olarak sürüldüğü günler daha dün gibi, lakin zaman geçiyor ve 2011 yılına ait bu model artık müzelik sayılabilir. Apple'ın iPad 2 tanıtımında üzerinde durduğu 'incelik' konusunda dahi rakibini geride bırakan ve Tegra 2 işlemcisiyle teknik açıdan da karşısında dik durabilen bu model, zamanına göre oldukça güçlü sayılabilirdi.
1Ghz'lik çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisi yanında 1 GB RAM, 16/32/64 GB kapasite seçenekleri, 149ppi piksel yoğunluğu, 720p çözünürlüğündeki Super PLS ekranı yanında 8 MP'lik kamera seçeneğine sahip model, Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ile yolun sonunu gördü.
Editör Yorumu:
Listemizdeki 9 tablet arasında en eskisi... Ama Galaxy Tab serisinin başlangıcını temsil ediyor ve bu açıdan son derece önemli bir cihaz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın