USB4 Ne Kadar Hızlı; Hızdan Başka Neler Sunuyor?
2020'de muhtemelen hayatımıza girmeye başlayacak olan USB4, önceki USB standardına göre hangi yenilikleri sunuyor?
USB4, tanımlamaları henüz tamamlanan yeni bir bağlantı standardı. Peki USB4 ne kadar hızlı, başka hangi özellikleri var ve sizin için ne ifade ediyor?
USB Implementers Forum'un (USB-IF) belirlediği standartları yakından takip ediyorsanız, haklı olarak kafanız karışmış olabilir. 5Gbps'ye kadar hız sağlayan USB.3.1, 10Gbps'ye kadar hız sağlayan USB 3.1 Gen 2, sırasıyla USB 3.2 Gen 1 ve USB 3.2 Gen 2'ye dönüşmüştü. 2019'un başında duyurulan yeni USB 3.2 Gen 2x2 ise aktarım hızını 20Gbps'ye çıkarmıştı.
"Gen" ekleri kafaları karışsa da temelde olan şey, kabloların 5Gbps, 10Gbps ve 20Gbps hızlarını temsil etmesi. USB-IF bunların sırasıyla SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps ve SuperSpeed USB 20Gbps olarak anılacağını söylemişti.
Dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan bir tanesi, SuperSpeed USB 20Gbps'nin (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C bağlantısına ihtiyaç duyması (önceki sürümler buna ihtiyaç duymuyordu).
Eski standartları bir kenara bırakacak olursak, USB4 ile önemli bir gelişme yaşanıyor ve hızlar yine ikiye katlanarak 40Gbps'ye çıkıyor. Bu hız seviyesine bugüne kadar ancak Thunderbolt 3 teknolojisiyle ulaşılabiliyordu.
USB4 Çıkış Tarihi
İlk olarak Mart 2019'da duyurulan USB4'ün tanımlamaları, USB-IF tarafından henüz resmi olarak doğrulandı. Yani üreticiler, USB4 kullanan cihazlar üretmeye başlayabilirler ancak bu elbette biraz zaman alacak. Bunun ne kadar süreceğine dair bir takvim bulunmuyor. İlk USB4 destekli cihazların bir yıl içinde, 2020'de çıkmasını bekleyebiliriz. Ancak bu, 2021'e de kalabilir.
USB4 Tanımlamaları ve Performansı
USB4, Intel'in USB Promoter Group'a ücretsiz olarak sunduğu Thunderbolt protokolünü temel alıyor. Bu sayede USB4, Thunderbolt 3 ile aynı hızı, yani 40Gbps aktarım hızını sunabiliyor. Bu hız, USB 3.2 2x2'nin iki katı seviyesinde.
Bu hız seviyesine şimdiye dek sadece Intel ile direkt olarak çalışan ve lisans ödemeyi kabul eden üreticiler ulaşabiliyordu.
USB 4, USB 3.2 ve USB 2.0 ile geriye dönük uyumluluk sunuyor. Ancak Type-C bağlantısı kullanan USB4'ü kullanmak için bir dönüştürücüye ihtiyaç duyacaksınız. USB4'ün Thunderbolt 3 uyumluluğu da var ancak bunu sunmak, cihaz üreticisinin kararına bağlı.
Yeni standart, başta da söylediğimiz gibi sadece hıza odaklanmıyor. USB-IF, USB4'ün "birden çok veri ve ekran protokolü ile maksimum toplam bant genişliğine" ulaşmayı amaçladığını söylüyor. USB4, bir çift 4K monitörü ve bir harici GPU'yu destekleyecek kadar hıza sahip. Elektrik gücü olarak Thunderbolt 3'te olduğu gibi 100W'lık bir güç sunuyor.
USB4'ün "verimli paylaşım" özelliği, kablo üzerinden birden fazla sinyal gönderirken bant genişliğini ziyan etmediği anlamına geliyor. Yani bir monitör bağladığınızda, kablodan aynı anda veri aktarmak isterseniz, sadece gereken bant genişliği kullanılıyor. USB 3'te video aktarımı, ihtiyacı olandan daha fazla bant genişliği kullanıyor ve veri transfer hızını düşürüyordu.
Bazı Sorunlar
USB4 bağlantısı, klavye gibi cihazlara fayda sağlamayacağından başta her tür cihaz tarafından kullanılmayacak. Yani eski nesil USB girişleri, PC'lerin çoğunluğunda, en azından yakın gelecekte yer almaya devam edecek. Bir sorun, USB4 kablolarının önceki kablolara göre daha pahalı olması. Ancak USB4'ün yeni, lisans ücreti olmayan bir geleceğin kapısını açması, muhtemelen fiyat dezavantajını dengeleyecek.
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