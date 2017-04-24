uTorrent, İnternet Tarayıcısı Üzerinden Çalışacak
Yeni sürümüyle internet tarayıcıları üzerinden çalışacak olan uTorrent, bu kadarla sınırlı kalacak gibi de görünmüyor!
uTorrent, internetteki en popüler Bittorrent istemcisi konumunu uzun süredir koruyor, ve açıkçası program artık yaşlanmaya başladı diyebiliriz. Ancak ünlü torrent platformu, yakın zamanda büyük değişiklikler ile tekrar kaşımıza çıkacak. TorrentFreak'in raporuna göre, BitTorrent'in kurucusu Bram Cohen ile yapılan bir röportajda uTorrent'in artık tarayıcı üzerinden çalışacağını açıkladı.
Bu yenilik sayesinde uTorrent daha iyi bir yayın akışı hizmeti sunmayı umuyor (şu anki uygulama yayın akışı konusunda oldukça sorunlu) ve ek olarak yapımcılara daha modern araçlar sunarak daha bile fazla özellik eklemeyi planlıyor. Ayrıca uTorrent'in yeni sürümünde, başarısız Maelstrom tarayıcısının bazı özelliklerini de görme ihtimalimiz var.
uTorrent'in istemci uygulaması bir süre daha çalışmaya devam edecek. Cohen bu konuda şunları söyledi: "Kullanıcılar çok uzun süredir uTorrent uygulamasını kullanıyor ve seviyor, bu yüzden insanları tarayıcı sürümüne geçmeye zorlamak istemiyoruz. Kullanıcıların, bu geçişin büyük bir ilerleme olduğunu anlamasını sağlamak için yavaş ve titiz adımlar atacağız."
Ali Ruhi Öztürk
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