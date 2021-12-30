Uyarlanabilir Transistör ile Geleceğin CPU'ları Baştan Tasarlanabilir

CPU teknolojisi her geçen gün gelişiyor ve daha az sayıda transistör kullanmak üzere tasarlanarak daha çok güç, buna karşın daha fazla verimlilik odaklı olması hedefleniyor. Bir araştırma ekibi ise bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmış. Uyarlanabilir transistör tasarımı geliştirilen Viyana Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, geleceğin CPU teknolojisinde çok daha az sayıda transistör kullanılacağını söylüyor.
Araştırmacılar, geleceğin işlemcilerinin bugün olduğundan yüzde 85 oranında daha az transistör kullanabileceğini açıklamış. Bununla birlikte daha düşük güç tüketimi ve sıcaklık sağlanacakken, daha yüksek frekans ve performans üretilebilecek. Bahsedilen uyarlanabilir transistörlerin, geleceğin bilgisayar çiplerinin baştan tasarlanmasına, yapay zeka, sinir ağları ve diğer yeni alanlar için yeni olanaklara yol açması bekleniyor.
Öte yandan projenin arkasındaki araştırmacılardan biri olan Dr. Masiar Sistani, ACS Nano dergisine yaptığı bir açıklamada şunları söylüyor: "İyi kurulmuş silikon bazlı transistör teknolojisini yeni transistörümüzle tamamen değiştirmek istemiyoruz, bu küstahça olur. Yeni teknolojinin gelecekte bir eklenti olarak bilgisayar çiplerine dahil edilmesi daha olası. Bazı uygulamalar için uyarlanabilir transistörlere güvenmek sadece enerji açısından daha verimli ve kullanışlı olacaktır."
Sonuç olarak geliştirilen bu yeni transistör tasarımı, farklı mantıksal görevleri gerçekleştirmek için uyum sağlama yeteneğine sahip. Ancak araştırmacıların bunu CPU tasarımını baştan oluşturmak için mi, yoksa yardımcı bir birim olarak mı tercih edeceğini zaman gösterecek.
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