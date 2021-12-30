Uyarlanabilir Transistör ile Geleceğin CPU'ları Baştan Tasarlanabilir

Geliştirilen yeni transistör tasarımı, farklı mantıksal görevleri gerçekleştirmek için uyum sağlama yeteneğine sahip ve geleceğin işlemcilerinin baştan tasarlanmasına neden olacak kadar iddialı...