Uydu İnternet Güzel Ama İşin Bir de "Karanlık" Yönü Var

Elon Musk'ın Starlink adını verdiği uydu internet ağı şu sıralar oldukça popüler. Ancak uydu yoluyla sağlanan internet bağlantısının bir de görünmeyen, karanlık yönü var.