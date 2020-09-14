Bilim insanları: Karanlık madde görüntüleri beklenenden fazla çarpıtıyor!

Karanlık madde ile ilgili yapılan yeni bir araştırma sonucunda, karanlık maddenin görüntüleri beklenenden daha fazla çarpıttığı ortaya çıktı. Bilim insanları araştırmalara devam ediyor.