Uygun Fiyatlı Cepler İçin Snapdragon 768G 5G İşlemci Duyuruldu

Qualcomm, 5G bağlantısını orta seviye işlemcilere getiren Snapdragon 768G'yi tanıttı!

Qualcomm, Snapdragon 768G 5G İşlemcisini Duyurdu

Daha önce 5G yeteneklerini amiral gemisi işlemcilerine getiren Qualcomm, şimdi amiral gemisi olmayan 5G destekli Snapdragon 768G'yi ortaya çıkardı.

Redmi K30 Racing Edition

Snapdragon 765'in güçlendirilmiş sürümü olan Snapdragon 768G, 5G bağlantısını X52-RF modemi sayesinde sağlıyor. Yonga seti, mmWave ve alt-6GHz bant desteği sayesinde dünyanın her yerindeki 5G bağlantılarını destekliyor. Teorideki bağlantı hızının 3,7Gbps indirme ve 1,6Gbps karşıya yükleme olduğu belirtiliyor.

765G üzerinde küçük yenilikler yapan Snapdragon 768G, 2,4GHz yerine 2,8GHz'de çalışan bir Prime Kryo 475 çekirdeğine sahip. Diğer yedi çekirdekte ise herhangi bir hız değişikliği yok. Adreno 620 GPU'nun daha hızlı sürümü ise performansta yüzde 15 artış vadediyor.

Qualcomm Spectra 355 imaj sinyal işlemcisi, 192MP sensörlere izin verirken, 4K30 HDR video kaydına, 480fpx veya 16x yavaş çekime olanak tanıyor.

Snapdragon 768G'yi kullanacak ilk telefon, Çin'de duyurulan Redmi K30 Racing Edition olacak.

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