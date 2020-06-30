Uzaktan Çalışma Desteği Uzatıldı! İşte Yeni Tarih!

Covid 19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler çerçevesinde teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezi çalışanlarına tanınan uzaktan çalışma desteği uzatıldı.

Uzaktan Çalışma Desteği Uzatıldı! İşte Yeni Tarih!

16 Mart'ta Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı ortak kararla koronavirüs salgın riski nedeniyle teknoloji geliştirme bölgeleri sınırları içindeki faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmişti. Böylece teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede yararlanmaya devam etmelerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar imkan tanınmıştı.

Teknopark, Ar-Ge ve tasarım merkezlerine verilen destek 30 gün uzatıldı

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren iş yerlerinin büyük çoğunluğu evden çalışma modeline geçiş yaptı. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan normalleşme takvimi çerçevesinde, Türkiye'de evden çalışmaya başlayan milyonlarca çalışan 1 Haziran'dan itibaren ofislere dönmeye başladı. Kademeli olarak gerçekleşen normalleşme çalışmalarında teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine tanınan uzaktan çalışma uygulamalarının 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanmak için bildirim şart

Konu hakkında IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel, "Türkiye'de sayıları 80'i aşan teknopark şirketi ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerine tanınan muafiyet, destek ve teşviklerden 31 Temmuz'a kadar yararlanabilmek için ilgili işletmelerde bildirime tabi personel sayısının 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 50'sini geçmemesi gerekiyor. Ayrıca, bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50'sini aşmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor.bilgisini verdi. Şenel, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülüklerin geçerliliğinin aynı şekilde devam ettiğini hatırlattı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

E-Dönüşüm'de 1 Temmuz'a Hazırlanın!

Oyuncuların rüyası: Excalibur G900

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Cem Yılmaz ile Netflix Türkiye arasındaki garip tweetleşme!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
3 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, şarjlı fan, baskül ve daha birçok ürün...
2 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda HI-LEVEL LED TV, Samsung Galaxy Buds kulaklık imkanı
Günün En çok Okunanları
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Ayna Kazası" Yaşandı
YouTube'un "24 Saat Rekoru" Blackpink Tarafından Kırıldı
Çin'de yeni bir pandemi tehlikesi!
Airbus ve ESA, ISS Operasyonlarını Sürdürmek İçin Anlaşma Tazeledi
Türkiye'nin Yeni Uydu Şirketinin Sinyali Verildi!

 

 