Uzaktan Çalışma Modeli İçin 5 Kritik Tavsiye

Türkiye'nin en büyük veri tabanlı pazarlama ajansı SEM, evden çalışma sürecinde işveren ve çalışanlara yardımcı olması için en iyi uygulamalardan ve ipuçlarından oluşan kapsamlı bir rehber hazırladı.