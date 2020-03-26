Corona Virüsü, Yüzeylerde 17 Gün Yaşadı

Dünyanın farklı yerlerindeki üç yolcu gemisinde şu ana dek 800 Corona virüsü vakasına rastlandı, en az 10 kişi öldü. Karantinadaki gemilerin boşaltılmasıyla birlikte araştırmacılar, SARS-CoV-2'nin yüzeylerde iki haftadan uzun süreyle yaşadığını keşfettiler.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) özel raporuna göre "SARS-CoV-2 RNA'sına Diamond Princess'in hem semptomsuz, hem de asemptomatik enfekte yolcularının kabinlerindeki çeşitli yüzeylerde, kabinlerin boşaltılmasından sonra, dezenfeksiyon prosedürleri gerçekleştirilmeden önce 17 güne kadar rastlanmıştır."
Bununla birlikte kuruluş, yüzeylerdeki virüslerin insanda enfeksiyona yol açıp açmadığı konusunda bir bilgi olmadığı konusunda uyarıyor. Rapor, yolcu gemilerinin kapalı yapısın, farklı ülkelerden insanların birbirine teması ve gemiler arasındaki mürettebat transferi nedeniyle bulaşıcı hastalık salgınlarının birçok kez kaynağı olduğunu da vurguluyor.
Diamond Princess, 3.700'ün üzerinde yolcusu ve mürettebatıyla Çin dışında Covid-19'un en yoğun rastlandığı yerlerden biriydi. Testler sırasında gemidekilerin yarısı hastalık belirtisi göstermese de, zamanla yolcuların 10'da 1'i yoğun bakıma alındı, 9 yolcu virüsten dolayı hayatını kaybetti.
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