Corona Virüs'te Şaşırtan Rakamlar: Dünyada Hızla Yayılıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Corona Virüs'ün dünya üzerinde hızla yayıldığını söyledi, dikkat çeken rakamlar paylaştı. Normalde 1 kişinin 3 kişiye hastalığı bulaştırdığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan bu durumun giderek hızlanmaya başladığını söyledi.

Corona Virüs'te şaşırtan rakamlar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Corona Virüs'ün dünyadaki yayılma hızıyla ilgili dikkat çeken rakamlar paylaştı. Dün akşam NTV'de 'Süper Taşıyıcı' sorusunu yanıtlayan Ceyhan şöyle konuştu:  "Birkaç tane vaka tespit edildi. Bunlar test yaparak anlaşılmıyor. Muayene bulgusuyla anlaşılmıyor. Araştırma yapılıyor.  Yani siz bir bölgede hiç beklemediğiniz kadar çok hızla artan vakalar görüyorsunuz, geriye doğru giderek kaynağı bulmaya çalışıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki kaynak aynı kişi.

Çin'de 31 numaralı vakaydı. 31'den birden bire 1000'lere sıçradığı görüldü aynı bölgede. 

Fransa ve İngiltere'de aynı kişinin gezdiği bölgelerde yayıldığı görüldü. Çin'den geliyor kayak tatili yapıyor, oradan İngiltere'ye gidiyor İngiltere'deki salgın başlıyor" dedi. 

Normalde 1 kişinin 3 kişiye bulaştırdığını söyleyen Ceyhan ama bu durumun giderek hızlandığını aktardı. Mehmet Ceyhan dünya üzerindeki durumu şöyle anlattı:

"Normalde 1 kişi 3 kişiye bulaştırıyor. Ama bu giderek hızlanmaya başladı ve inanılır gibi değil.

0'dan 100 bin vakaya 3 ay

100 binden 200 bin vakaya 12 günde

200 binden  300 bin vakaya 3 günde

300 binden 400 bine vakaya 2 günde gelindi.

Yani dünyada logaritmik acayip yukarı giden bir çizgi var. Dünyada tespit edilen vaka 1 milyonda 53... Bunun 10 misli daha tespit edilmemiş vaka olduğunu düşünürsek, dünya daha henüz bu salgının başında. Biz de bu salgının henüz başındayız. Ama bu kadar zor bir iş değil. Eve kapanacaksınız, bundan taviz vermeyeceksiniz" dedi.

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CORONA VİRÜS BIYIĞA YAPIŞIR MI?

Mehmet Ceyhan bu soru üzerine ise şu yanıtı verdi: Teorik olarak mümkün, böyle bir çalışma yapılmamış ama mümkün. Özellikle maske kullanırken maskenin yüze tam oturması lazım ve yan taraflardan hava almaması lazım. Çok uzun sakal bıyık sorun yaratabilir. Teoride mümkün ama pratikte durum nedir bunu bilmiyoruz. 

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