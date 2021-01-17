Uzay Ne Kadar Karanlık? Artık Bu Soruya Verecek Bir Cevabımız Var!

NASA'nın New Horizons uzay sondası artık Güneş'ten milyarlarca kilometre uzakta. Plüton ve Kuiper Kuşağı Nesnesi Arrokoth'u geçerek Güneş Sistemi'nin dış sınırlarına ulaştı. Bu konum, ona ilginç bir soruyu yanıtlamak için benzersiz bir fırsat verdi: Uzay ne kadar karanlık? Görülen o ki, uzay daha önce düşünüldüğünden daha koyu.
Her şeyden önce Olbers paradoksunu ele alalım. Evren neden karanlık? Her tarafta sonsuz sayıda yıldızlar ve galaksiler var! Parlak olması gerekmez mi? Hayır, çünkü evren genişliyor ve ışık hızı sınırlı, bu yüzden evren büyüdükçe uzak nesnelerden gelen ışık görebildiğimiz alanın ötesine uzanıyor. Ama açıkça göremediğimiz şeylerin bile bir etkisi var ve işte burada New Horizons'ın araştırması devreye giriyor. Milyarlarca galaksinin ışığını görebiliyoruz. Geri kalanların ışığı, varlıklarına işaret eden bir tür genel zayıf parıltı olmalı. Bu parıltının daha zayıf olduğu ortaya çıktı, bu da görünür evrende beklenenden daha az galaksi olduğunu düşündürüyor.
Hubble Uzay Teleskobunu kullanan astronomlar daha önce yörüngedeki gözlemevinin evrendeki tüm galaksilerin yalnızca yüzde 10'unu görebildiğini ve toplam galaksi sayısını yaklaşık 2 trilyon olduğunu tahmin etmişlerdi. New Horizons'tan gelen bilgilere göre bu rakam artık 1,8 trilyon civarına düştü. Ekip, Hubble'ın evrendeki tüm galaksilerin yaklaşık yarısını görebildiğini düşünüyor.
New Horizons, Güneş'ten 7,4 milyar kilometre uzakta. Güneş ışığının iç güneş sisteminde bol miktarda bulunan toz parçacıklarına yansıyan Zodyak Işığının parıltısından etkilenmiyor. New Horizons'un baktığı uzay, Hubble Uzay Teleskobu ile erişilebilen en karanlık uzaydan 10 kat daha karanlık.
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