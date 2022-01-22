Uzaya Film Stüdyosu ve Spor Arenası Kuracaklar!

Bir film stüdyosu ve bir spor arenasına ev sahipliği yapan bir modül, Aralık 2024'e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanabilir. Projenin arkasında, kısmen uzayda çekilecek bir Tom Cruise filminin ortak yapımcılığını yapan Space Entertainment Enterprise (SEE) bulunuyor. SEE-1 isimli modül için işler yolunda giderse, TV ve film prodüksiyonlarının yanı sıra müzik etkinlikleri ve canlı yayınlanabilen bazı spor etkinliklerine ev sahipliği yapması bekleniyor.
İki yıl önce ilk ticari ISS modülünü inşa etmek için bir NASA sözleşmesini kazanan Axiom Space, bu modüle de imzasını atacak. SEE-1, Axiom'un ISS'deki koluna bağlanacak.
SEE ve Axiom'un planlarında başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. Projenin maliyeti konusunda bir açıklama yapılmadı; şu anda bir bağış toplama turu planlanıyor.
Geçen yıl, bir Rus ekip, Cruise ve yönetmeni Doug Liman'ı yenerek ilk kez uzayda uzun metrajlı bir kurgu filmi çekmişti.
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