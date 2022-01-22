Uzaya Film Stüdyosu ve Spor Arenası Kuracaklar!

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi planlanan özel bir modül, film stüdyosu ve canlı yayınlanacak spor müsabakalarına ev sahipliği yapacak bir spor arenası olarak görev yapacak. Tabi her şey yolunda giderse...