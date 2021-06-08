Elon Musk'ı Kıskandıracak Haber: Jeff Bezos, Uzay'a Gitmeye Hazırlanıyor

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, Instagram'a yüklediği bir videoda Blue Origin'in ilk New Shepard mürettebatlı göreviyle uzaya gideceğini açıkladı. Blue Origin'in de sahibi olan Jeff Bezos'a uçuşta küçük kardeşi Mark Bezos da eşlik edecek. Uçuş, Jeff Bezos'un Amazon CEO'su görevinden ayrılmasından iki hafta sonra, 20 Temmuz'da gerçekleşecek.
Bezos Instagramda paylaştığı videoda şunları söyledi:
"Dünyayı uzaydan görmek insanı değiştirir, bu gezegenle, insanlıkla olan ilişkisini değiştirir. Bu Dünya, eşsiz. Bu uçuşa katılmak istiyorum binmek istiyorum çünkü hayatım boyunca hep yapmak istediğim şeydi."
Bezos ve kardeşi yapacakları uzay yolculuğunda Dünya'dan 96 kilometre yükseğe çıkacak ve uzayda 11 dakika geçirecekler. Dünya'nın atmosferi ile uzayı ayıran Karman çizgisini ya geçecekler, ya da çok yakınına gelecekler. Bu uçuş gerçekleşirse Bezos rakipleri Richard Branson ve Elon Musk'ı uzay yarışında geçmiş olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın