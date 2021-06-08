Elon Musk'ı Kıskandıracak Haber: Jeff Bezos, Uzay'a Gitmeye Hazırlanıyor

Elon Musk'ı kıskandıracak haber: Dünya'nın en zengin insanlarından biri olan Amazon CEO'su Jeff Bezos, sahibi olduğu Blue Origin'in ilk New Shepard mürettebatlı göreviyle uzaya gideceğini açıkladı.