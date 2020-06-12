Uzayda, Jüpiter'in Etrafında Dolanan, Sıra Dışı Bir Cisim Keşfedildi

Astronomların yeni ve garip cisimler keşfetmeleri için pek çok fırsat doğmaya devam ediyor. Hawaii Üniversitesi Asteroid Yerküre-çarpma Son Uyarı Sistemi (ATLAS) araştırmacılarının bulduklarına göre sıra dışı bir cisim olan 2019 LD2, Jüpiter'in önünde "garip" bir yörüngede hareket ediyor ve arkasında buzlu bir iz bırakıyor. Bu cisim bir asteroid ve kuyruklu yıldız arasında eşsiz bir geçiş olarak görülüyor. Ayrıca sadece son bir yıldan kısa süredir aktif gözüküyor. Benzerlerinin genellikle milyarlarca yıl yaşında olmaları ve buzlarını uzun bir süre önce kaybetmiş olmaları da, bu cismi özel kılıyor.
Astronomi Enstitüsü, Jüpiter'in bu cismi uzak (ve dolayısıyla daha soğuk) bir yörüngeden kendine çekmiş olabileceğini veya bir başka uzay kayası ile çarpışmanın daha önce Güneş'in sıcaklığından korunan buzu ortaya çıkartmış olabileceğini öneriyor. Yine de bu bulgu Güneş Sistemi ve geçmişi hakkında daha fazla bilgiyi ortaya çıkartabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın