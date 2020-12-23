Uzaydan Geldiği Tespit Edilen Yeni Sinyal, Diğerlerine Hiç Benzemiyor

Araştırmalar tamamlanmadan internete sızan gizemli "sinyal" bulgusu, bir kez daha kafaları karıştırdı. Bu sinyal, daha önce Uzaydan gelen diğer sinyallere hiç benzemiyor.