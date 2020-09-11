Uzaylılar Gerçekten Var mı? Büyük Uzaylı Arama Çalışması Sona Erdi

Şu ana kadar yapılmış en büyük uzaylı arayışı çalışması, hayal kırıklığı ile sona erdi. Ama bu, uzaylıların olmadığı anlamına da gelmiyor.

11 Eylül 2020 00:02

Levent Öztürk