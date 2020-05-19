Uzmanlardan muhteşem icat! Koronavirüsle temas edince sinyal veren maske!

Araştırmacılar, koronavirüs ile temas ettiği anda sinyal veren maske tasarlıyor. Harvard ve MIT'deki (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) biyomühendisler, Zika ve Ebola'ya sebep olan virüsleri tespit edebilen sensör geliştirmek için çalışıyorlar. 6 yıldır süren bu proje, yeni koronavirüs için uyarlanıyor. Çalışmayı yürüten ekip, maskelerin içine virüsü tespit ettiğinde haber veren sensörler yerleştiriyorlar. Hasta bir kişi nefes aldığında, öksürdüğünde ya da hapşırdığında maske virüs ile karşılaştığında sinyal verecek biçimde çalışacak.
Maskenin, tamamlandığında ateş ölçme gibi virüs tespit etme yöntemlerine göre daha hızlı ve daha kesin sonuç veren bir alternatif olması bekleniyor. Maskelerdeki sensörlerde, virüse yapışan genetik materyaller var. Lyophilizer kullanılarak bu DNA ve RNA maddeleri dondurularak kumaşın üzerine işleniyor. Lyophilizer, genetik materyali yok etmeden içerisindeki nemi emen bir makinedir. Bu da maskenin raf ömrünün daha uzun olmasını sağlıyor, böylece maske aylar boyunca oda sıcaklığında saklanabiliyor.
Sensörler, virüsün ufak bir kısmının dizilimi ile virüsü tanımlayabiliyor. Virüs tespit edildiğinde, 1 ila 3 saat arasında ışıklı bir uyarı çıkıyor. Sensörlerin 2 şeye ihtiyacı var. Birinci adım, sümük veya salyadan gelen nem, sonrasında sensörler virüsün genetik dizilimini tespit ediyor. Araştırmacılar projenin henüz erken aşamalarında olduklarını söylüyorlar. Araştırma ekibi, sensörlerin küçük bir tükürük örneğinde SARS-CoV-2 tespit etme kabiliyetini test ediyor.
Sensörler maskelerin içine yerleştirilebilecek ve her tür maskeye de modül olarak takılabilecek. Peki bu maske neye yarayacak?
Bu maske, havaalanındaki enfekte olmuş yolcuları ayırt etmeye yarayabilir. Aynı şekilde, hastanelerde enfeksiyon ihtimali olan hastalara ön tanı koymada kullanılabilir. Sensörlerin yardımıyla doktorlar, laboratuvar sonucu beklemeden hastalara teşhis koyabilecekler. Araştırma ekibi kısa vadede, gerçek hayatta enfeksiyon şüphesi olan kişiler üzerinde deneme yaparak projenin gerçekten işe yaradığını kanıtlamaya çalışacak. Sensörler ayrıca koronavirüs tespitinde daha ucuz ve daha hızlı bir metot da olabilecek potansiyele sahip. Sensörler 2018 yılında SARS, Hepatit C, kızamık gibi hastalıkları başarıyla tespit etti.
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