Valve'dan Yeni Steam Chat Uygulaması!
Valve, Steam'a yönelik kendi başına çalışan sohbet uygulamasını indirmeye sundu!
Mobil uygulamaları "ikiye ayıran" devasa şirketlerin bu girişimlerinin çoğu kez başarılı olmadığını gördük. Instagram'ın kapanan Direct uygulaması bunun son örneği olmuştu. Ancak firmalar, bu rüyadan vazgeçmiyor ve bu kez Steam, Android ve iOS'a yönelik yeni sohbet uygulamasını duyurdu.
Yeni Steam Chat uygulaması, geçen sene yenilenen masaüstü istemcisindeki sohbet işlevinin çoğunu içeriyor. Yani uygulama, grup sohbetleri, davet bağlantıları, bildirimleri kişiselleştirme gibi işlevleri destekliyor. Sohbetlere bağlantı, video, tweet, GIF, Giphy içeriği ve Steam ifadeleri eklemenize izin veriliyor. Kimlerin oyunda ve çevrimiçi olduğunu uygulama sayesinde bir bakışta görebiliyorsunuz.
Valve, sesli sohbet işlevini de uygulamaya getirmek için çalıştığını söylüyor. Bu durumda uygulama, sanırız Discord gibi çalışmaya başlayacak.
Steam Chat uygulaması, Android ve iOS için indirilmeye başlanmış durumda. Valve'ın bugünlerdeki tek yeni uygulaması Steam Chat değil. Firma Steam Link'i de yeniden App Store'a eklemeyi geçtiğimiz günlerde başarmıştı.
Yeni uygulama sohbet işlevlerini üstlendiğinden asıl Steam uygulaması, Steam hesabının güvenliğine odaklanacak. İlk Steam uygulamasının eski sohbet özelliklerini sunmaya devam edip etmeyeceği, şimdilik bilinmiyor.
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