Veri İhlali Sonrasında Atılması Gereken 10 Temel Adım

Veri ihlalleri her geçen gün artıyor. Şirketler dijital yeteneklerini ve hizmet yelpazelerini geliştirdikçe risklerini de artırıyorlar. Siber güvenlik şirketi ESET artan veri ihlalleri sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri sıraladı.