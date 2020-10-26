Veri Merkezi Yöneticisi Olmak İçin Geç Kalmayın!

Dünya hızla dijitalleşiyor. Veri güvenliğinin her geçen gün daha çok önem kazandığı yeni ortamda veri merkezi eğitimlerine katılarak sizde profesyonel bir veri merkezi yöneticisi olabilirsiniz. 2021 yılı eğitim takvimi yayınlandı. Sakın geç kalmayın!

Veri Merkezi Yöneticisi Olmak İçin Geç Kalmayın!

Günümüzde hızla yayılan dijitalleşme trendi veri merkezlerini daha önemli hale getirdi.Bu alanda veri merkezi profesyonellerine yönelik olarak profesyonel eğitim çözümleri sunan DCTech Education Center 2021 yılı eğitim takvimini yayınladı. 15 yılı aşan sektör tecrübesi ve her biri alanının en iyisi uzman eğitmenler ile dünya standartlarında veri merkezleri eğitimleri veren DCTech Education Center eğitimlerine katılarak profesyonel bir veri merkezi yöneticisi olabilirsiniz.

Veri merkezleri işletmeler için hayati önemde

Günümüz bilgi dünyasında verilerini güvenli bir şekilde saklayan ve yedekleyen şirketler rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Doğabilecek veri kayıpları ise işletmelere ciddi zararlar verebiliyor.İşte bu nedenle veri merkezlerinin sağlıklı çalışan, iyi korunan ve profesyonelce yönetilen yerler olması gerekiyor. Kısacası veri merkezi profesyonelleri ile çalışmak işletmeler için hayati önemde.İşte bu yüzden veri merkezi eğitimlerine veri merkezi profesyoneli olmak, veri merkezlerinin yapısını öğrenmek ve veri merkezleri hakkında kendini geliştirerek sertifika almak isteyen herkes katılabiliyor.Bugüne kadar DCTech Education Center'in düzenlediği veri merkezi eğitimlerine ülkemizin en önemli marka şirketlerinde görev yapan yöneticiler katılım gösterdi.

Kalite ve memnuniyet odaklı eğitim

DCTech Education Center, Türkiye'nin önde gelen veri merkezi eğitim firmaları arasında yer alıyor.Firma öncelikle müşteri talep ve ihtiyaçları doğrultusunda profesyonel eğitim planlamaları yapıyor. Her bir eğitim alanının en iyisi eğitmenler tarafından veriliyor.Koşulsuz müşteri memnuniyetine dayanan kalite odaklı eğitim anlayışı çerçevesinde güleryüzlü ve keyifli bir öğrenme ortamı sunan DCTech Education Center, eğitim sonrasında doğabilecek her türlü soruna karşı firmanın yanında yer alıyor.

Siz de DCTech Education Center tarafından düzenlenen Veri Merkezi Eğitimlerine katılarak veri merkezi yönetimi konusunda uzmanlaşabilir, veri merkezinizi çağa uygun olarak planlayabilir ve veri merkezinizi profesyonel şekilde yönetebilirsiniz. Kayıt yaptırmak ve indirimli fiyatlardan yararlanmak için son tarih 25 Aralık 2020.

Veri merkezi eğitim takvimine ulaşmak için: https://dctechedu.com/egitim-takvimi/

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