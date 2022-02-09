Samsung Galaxy S22+ Tanıtıldı: İşte Galaxy S22+ Özellikleri!

Samsung Galaxy S22 serisini sonunda tanıttı ve serinin ortanca modeli olan Galaxy S22+ de böylece sahneye çıktı. Galaxy S22 ile Galaxy S22 Ultra arasında yer alan Galaxy S22+, tam ortada durmasıyla Galaxy S22'nin eksiklerini kapatıyor, Galaxy S22 Ultra ile arayı buluyor diyebiliriz. Peki, ama en önemli soru şu: Galaxy S21+'tan fark yaratıyor mu?
Samsung Galaxy S22+ Tasarımı Nasıl?
Tasarım olarak baktığımızda pek fark yaratmadığını söyleyerek başlayabiliriz. Selef model ile benzer hatlara sahip olan Galaxy S22+, boyut ve ağırlık noktasında ise bir takım revizelere uğramış. Yine 75 mm'lik genişlikte olan telefon selefine kıyasla biraz daha kısa, 157 mm uzunluğunda. Ayrıca 7.6 mm kalınlık ile az da olsa inceldiğini söylemek mümkün. Öte yandan 4 gram daha hafif yapıda; telefonun ağırlığı 196 gram seviyesinde.
Samsung Galaxy S22+ Ekran Özellikleri Neler?
Farklı renk seçeneklerine sahip olan Galaxy S22+'ın ekranı selef modele göre biraz daha dar. Galaxy S21+, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibiyken, Galaxy S22+'ın ekranı 6.6" şeklinde karşımıza çıkıyor. Boyut farkını 2 telefonu yan yana koymadıkça anlamanız bir hayli zor. Ancak ekranın az da olsa küçülmesi piksel yoğunluğuna katkıda bulunuyor, zira çözünürlük FHD+ şeklinde. Bu anlamda Galaxy S22+'ın ekranının daha doygun göründüğünü söyleyebiliriz.
Dynamic AMOLED 2X panelden oluşan ekranda, artık amiral gemisi telefonlardan aşina olduğumuz 120 Hz tazeleme hızı yer alıyor. Böylece ekran gayet akıcı bir arayüz dolaşımına izin verirken, ekranda göz konforu modu da unutulmamış. Eye Comfort Shield özelliği yapay zeka ile kontrol ediliyor ve bu sayede zararlı mavi ışık salınımı minimuma indirilerek uzun kullanımlarda göz yorgunluğu azalıyor.
Samsung Galaxy S22+ Donanım Özellikleri
Galaxy S22+, temel teknik kadro bakımından Galaxy 22 ve Galaxy S22 Ultra ile ortak. Telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi kullanılıyor. Bu kez Samsung, Türkiye'de satılacak modelleri Exynos işlemci yerine Snapdragon ile sunuyor.
8 GB RAM içeren Galaxy S22+, depolama kapasitesi olarak da 2 seçeneğe sahip: 128 GB ve 256 GB. Telefonda microSD kart desteği olmadığını bu noktada belirtelim. Bu önemli, zira fotoğraf arşivini yanında taşımak isteyenler en azından 256 GB'lık modeli seçseler iyi olacaktır.
Galaxy S22+'ta bataryada da Galaxy S22'de olduğu gibi revizeye gidilmiş. Selef modele göre 300 mAh daha dar bir batarya alanına sahip olan telefonun batarya kapasitesi 4.500 mAh. Bu bizce gayet yeterli. Zira güncellenen işlemci ile daha az enerji sarfiyatı sağlandığı göz önüne alındığında, bu kapasite yeterli olacaktır. Fakat telefonun ne kadar ekran dayanımı olduğu, oyunlarda yüzde kaç şarj kaybettiğini ölçmemiz için biraz süre gerekiyor. Şimdi bu konuda ne söylesek boş.
Bataryaya ilişkin önemli bir güncelleme, şarj konusunda karşımıza çıkıyor. Galaxy S21+'ta 25W hızlı şarj desteği yer alıyordu, fakat Galaxy S22+'ta bu 45W'a çıkartılmış durumda. Böylece Galaxy S22+'ın daha hızlı şarj olacağını söyleyebiliriz. Elbette şarj cihazını ayrıca satın almak durumundasınız, zira telefonun kutusu içinden şarj adaptörü çıkmıyor.
Samsung Galaxy S22+ Kameraları Nasıl?
Galaxy S22+, kamera konusunda Galaxy S22 ile tamamen aynı özellikleri taşıyor. Galaxy S22 Ultra'daki 108 MP ana kamera yerine bu telefonda ana kameramız 50 MP çözünürlüğünde. Samsung Galaxy S21+ kamera konusunda oldukça yetenekliydi. Benzer özellikleri bu telefonda da sunan Samsung, özellikle arayüz yazılımı ve sunduğu kamera modlarıyla geniş seçenekler sunarak, telefonun kameralarından azami ölçüde sağlanma olanağı tanıyor.
50 MP geniş açılı kamerada Dual Pixel teknolojisi ve OIS desteği yer alırken, F/1.8 diyafram açıklığı ile 85 derecelik geniş açılı çekim mevcut durumda.
2'inci kamera ultra geniş açılı 12 MP çözünürlüğe sahip. 120 derecelik geniş açılı manzara çekimlerinizi bu kamera ile yapacaksınız. Yine bu kameranın f/2.2 diyafram değerine sahip olduğunu da belirtelim.
3'üncü ve son kamera ise telefoto lensten oluşuyor. 3x optik zum yapabilen bu kamera ile 30x'e kadar yakınlaştırma olanağınız var. Samsung, 30x yapacağınız çekimlerde olası el titremelerinin fotoğraf kalitesini bozmaması için bu kameraya da optik imaj sabitleme özelliğini getirmiş.
Telefonun ön kamerası da 10 MP şeklinde yer alıyor. Yaptğımız çekimlerde güzel sonuçlar aldık. Ancak elbette daha fazla fotoğraf örneklerini ve kameralar konusundaki son değerlendirmelerimizi detaylı inceleme videosunda paylaşmak daha doğru olacak.
Sonuç
Evet, Galaxy S22+, sahip olduğu özelliklerle Galaxy S22 serisinde tam olarak ortada duran bir model, ancak selefine kıyasla önemli yenilikler getirdiğini söylemek de zor. Bu anlamda tıpkı Galaxy S22 için söylediğimiz gibi, Galaxy S21+ sahiplerinin de Galaxy S22+'a geçmesi için çok önemli bir sebebi yok gibi görünüyor. Daha eski S serisi telefonu olanlar içinse, fiyatıyla da ortada duran bir telefon olması ve daha büyük bir ekran sunması açısından tercih edilebilir.
Galaxy S22+'ın Türkiye fiyatı şimdilik belli değil. Belli olduğunda yine üzerine konuşur, değerlendiririz.
Samsung Galaxy S22+ Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 12
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X Display
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 12 MP, 50 MP, 10 MP, 10 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Su Dayanıklılığı: IP68
- Boyutlar 70.6 x 157 x 7.6 mm
- Ağırlık: 196 gram
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