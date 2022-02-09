Samsung Galaxy S22+ Tanıtıldı: İşte Galaxy S22+ Özellikleri!

Samsung'un yeni Galaxy S22 serisinin ortanca modeli olan Galaxy S22+ resmi olarak tanıtıldı. özellikleri neler, Galaxy S21+'tan ne gibi farkları var ve satın alınır mı?

Samsung Galaxy S22+ Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

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