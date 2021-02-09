Viewsonic'ten Eğitime Ücretsiz Yazılım Desteği

ViewSonic, eğitim alanı için özel olarak geliştirdiği myViewBoard ekosistemini, pandemi döneminde dijital eğitimde yaşanan sorunları en aza indirmek için Türkiye'nin her yerindeki eğitim kurumları ve öğretmenlerin kullanımına ücretsiz olarak açtı.