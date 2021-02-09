Viewsonic'ten Eğitime Ücretsiz Yazılım Desteği

Global go¨rsel c¸o¨zu¨m sagˆlayıcısı ViewSonic, uzaktan ve hibrit egˆitim ortamları ic¸in özel olarak gelis¸tirdigˆi myViewBoard yazılımını, pandemi nedeniyle Tu¨rkiye'nin her yerindeki egˆitim kurumları ve o¨gˆretmenlere u¨cretsiz olarak kullanıma sundu. Ekosisteme üye olan tüm öğretmenler, bedelsiz ve süresiz olarak sistemi kullanabilecekler.
Mevcutta kullanılan iş odaklı dijital platformların eğitimdeki ihtiyaçları tam olarak karşılamamasına karşın, myViewBoard eğitim odaklı bir yazılım olarak öğretmenlerin hayatını kolaylaştırıyor.
myViewBoard ekositemi, dijital eğitimin yeni bir alan olması nedeniyle öğretmenlerin ilgi çekici dijital içerik hazırlama ve sınıf yönetimi konusunda yaşadıkları sorunlara çözüm oluşturuyor. Eğitim, sunum ve birlikte çalışma için optimize edilmiş¸ çeşitli servisleri bünyesinde toplayan myViewboard ekosistemi, öğretmenlere ilgi çekici etkili içerikler hazırlama, dijital alanda bir sınıf ortamı oluşturma ve yönetme gibi birçok çözüm sunuyor. Eğitim kaynakları ve favori web tarayıcıları ile uyumlu olan ekosistem, öğretmenlerin daha önce hazırladıkları PDF dersleri ve Google sunumlarını sisteme aktarmalarına olanak tanıyor. Aynı zamanda barındırdığı özellikleriyle öğrencilerin online eğitimde yaşadığı zayıf etkileşim, dikkat dağınıklığı ve düşük katılım gibi sorunlarını da ortadan kaldırıyor.
Kolay kullanımı ile dikkat çeken myViewBoard'da öğretmenler, beyaz sayfadan çıkmadan dersine eklemek istediği tüm içeriklere tek tuşla ulaşabilirken, görüntüleri, videoları sadece sürekle bırak yaparak ders içeriklerine alıp, dersleri buluta kaydederek öğrencileri ile paylaşabiliyorlar. Ekran paylaşımı ve ekran yakalama özellikleri ile öğrenciler her zaman ders kayıtlarına ulaşabiliyor ve istedikleri zaman tekrar yapabilme imkanına sahip olabiliyorlar. K-12'den yüksek öğrenime kadar, ortak çalışmayı destekleyen myViewBoard ekosistemi, interaktif eğitim çözümleri ile öğretmenler ve öğrenciler arasında karşılıklı iş birliğini teşvik ediyor.
"Yeni teknolojiler, çok daha hızlı ve iyi öğrenmeyi sağlayacak"
MyviewBoard'un egˆitim profesyonellerinin dijital alanda yaşadığı sorunları çözmek için egˆitim odaklı gelis¸tirildigˆini söyleyen ViewSonic Tu¨rkiye, Orta ve Dogˆu Avrupa Bo¨lge Mu¨du¨ru¨ Hasan Koc¸yigˆit, "Hızlı bir değişim dönemindeyiz ve bu süreçte öğrenciler yeni araçlara iyi adapte olurken, öğretmenler bir dizi zorluğun olduğu yeni bir ortama atıldı. Şimdi, teknoloji şirketlerinin karşılaştığı zorluk, yüz yüze ve uzaktan modelleri eğitmenlerin öğretme yöntemlerini önemli ölçüde değiştirmek zorunda kalmayacakları şekilde bir araya getirmektir. Video konferans yazılım platformları hızlı bir çözümdür, ancak ihtiyaçlar doğrultusunda sınıflar için uzun vadeli bir alternatif değildir. Önemli olan hem öğretmenler hem de öğrenciler için sınıflardan ev ortamlarına sorunsuz geçişi mümkün kılan sezgisel bir çözüme sahip olmaktır. Donanım sadece bir araç. Esas iş yazılımla gerçekleşiyor. Günümüzde her alanda dikkat çekmeye başlayan yeni teknolojiler veri işleme, makine öğrenmesi ve yapay zekâ eğitimde çok daha hızlı ve iyi öğrenmeyi sağlayacak. Makine öğretmeyecek, yalnızca öğretmene daha akıcı bir şekilde yorumlayıp analiz edebileceği verileri sağlayarak asistanlık yapacak. Teknolojinin öğretmenin yerini alması değil, 'yanında kılavuzluk etmesi' gerekir. Burada da devreye bünyemizde geliştirdiğimiz myViewBoard giriyor.
Pandemi nedeniyle egˆitim sekto¨ru¨nde yas¸anan sıkıntıların minimuma indirilmesine destek olmak amacıyla myViewBoard ekosistemini öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının kullanımına ücretsiz sunuyoruz. Ekosisteme üye olan eğitimciler ömür boyu bedelsiz olarak sistemden faydalanabilecekler. Bu imkândan yararlanmak isteyen eğitimcilerimizin www.myviewboard.com adresine girip kayıt yaptırmaları yeterli." dedi.
Dünyada 2 milyonun üzerinde kullanıcı
ViewBoard interaktif tahtaları ve tüm tahtalar ile uyumlu olan myViewBoard, şu an dünyada 2 milyondan fazla öğretmen, öğrenci ve profesyonel tarafından kullanılıyor. Öğretmenler ve öğrenciler herhangi bir yazılım kurulumuna gerek olmadan istedikleri bilgisayar, tablet ya da mobil telefondan sadece bir tarayıcı yardımı ile oturum açabiliyor ve dersler daha sonra izlenmek üzere kaydedilebiliyor. Ekosistemin web tabanlı olması sürekli güncel kalmayı sağlıyor.
Öğrenciler, myViewBoard Classroom'da dijital tahtadaki soruları yanıtlayabiliyor ve çözebiliyor. Sesli konferans ve canlı sohbet ile öğrencilerin başarısında büyük etken olan etkileşimli katılım imkânını sunan myViewBoard, yerleşik tek yönlü video akışı ile öğrencilerin öğretmenleri görmesini sağlıyor ancak mahremiyetleri korumak amacıyla öğrenciler kamera karşısında sınıfın geri kalanına gösterilmiyor. Teknolojisinde siber güvenliğe önem veren ekosistem, GDPR ve KVKK regülasyonları yüzde 100 uygun olması yanında hem iletişim hem de en üst düzeyde veri sızıntılarını önlemek amacıyla 256 bit şifrelenen uluslararası en üst seviyede alt yapılarla destekleniyor. "Güvenli Öğrenme Alanı" ile Google ve Microsoft çoklu oturum açma özelliği kapsamında yerleşik güvenli kimlik doğrulama sistemiyle yalnızca uzaktan derslere katılma izni olanlar sınıfta bulunabiliyor.
myViewBoard sahip olduğu yüksek teknolojik alt yapı sayesinde mümkün olan en düşük bant genişliği ve kaynak kapasitesinde performans göstererek zayıf internet bağlantısı olan alanlarda da kesintisiz erişim imkanı sağlıyor. Google Chrome, Microsoft Edge üzerinde çalışan, Windows, Mac ve Chrome OS ile uyumlu olan ekosistem, 100'den fazla görsel içerik sağlayıcısı tarafından destekleniyor.
Yetenekleri ile farklılaşıyor
Sahip oldugˆu o¨zellikleri ile rakiplerinden ayrıs¸an myViewBoard, cihazlar ve giris¸ yo¨nteminde birles¸ik kullanıcı deneyimi ile gelis¸tirilen tek beyaz tahta olmasının yanı sıra, sski eğitim dosyası formatlarıyla uyumlu ve ortak noktada birleşen bir yazılım. Evden eşzamanlı öğretim için video konferans ve canlı yayın hizmeti ile tekli oturum açma (SSO) özelliğine sahip tek beyaz tahta yazılım olan ekosistem aynı zamanda ekran paylaşımı ve yayın işlevine sahip özellikleri ile evden kesintisiz eşzamanlı öğretim için tümleşik video seçeneği sunan tek bulut tabanlı yazılım olarak alanında fark yaratıyor.
myViewBoard ekosisteminin dikkat çeken özellikleri arasında; beyaz sayfadaki YouTube linki ile bir video içeriğinin reklamsız ve yetişkin içeriklerinden arındırılmış olarak ders içeriklerine eklenebilmesi, hem Windows, hem Android hem de online aynı sezgisel ara yüzü kullanması, yapay zeka kalem ile çizilen herhangi bir objeyi tanıması, bunu web de veya YouTube'da arayıp sadece sürükle bırak ile sayfaya taşıyabilmesi, tümleşik internet tarayıcısı ile herhangi bir içeriği sayfaya alması, metni seçmesi ve bunu hecelerine ayırması, sıfat ile zamirleri göstermesi, 70'den fazla dilde çeviri yapabilmesi, sınav ve anket gibi aktiviteleri herhangi bir platformda hızlı bir şekilde hayata geçirmesi gibi birçok içerik yer alıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın