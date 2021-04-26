Vitel'den Çoklu Kimlikli İlk Universal Switch

Dijital dönüşüm projelerine liderlik eden Vitel, akıllı ve yönetilebilir switch (ağ anahtarı) ailesini genişletmeye devam ediyor. Distribütörü olduğu Extreme Networks'ün dual kimlikli 5520 model switch'lerini pazara sunan Vitel, kurumların iletişim altyapısını güçlendiriyor. Yeni nesil dijital kurumlar için tasarlanmış yüksek performanslı üst segment ana universal switch'ler kullanıcı dostu, multigigabit (1/2.5/5Gbps Base-T) desteği, 30W-60W-90W High PoE işlevselliği, 24 ve 48 port seçenekleri, 25G uplink opsiyonu ve 256-bit MACsec gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Mor renkli karbon görünümlü tasarımı beğeni toplayan ürünler, EAPS, ERPS, VxLAN, Phyton Scripting, EVPN, GRE Tunneling, MSDP, App Telemetry gibi artıları ile ağ ürünleri kategorisinde rakipleri arasından sıyrılıyor.
Vitel, esnek ve kolay yönetim avantajı sunan 5520 model universal switch'ler ile entegratör firmalar, servis sağlayıcılar, Veri merkezleri, Wi-Fi 6 performansına ulaşmak isteyen eğitim kurumları, kurumsal şirketler, spor merkezleri gibi farklı ölçekteki birçok işletmenin ağ performansını artırmayı hedefliyor.
"Amacımız; esnek ağ yönetimi modeli ile kurumları dijital geleceğe hazırlamak" diyen Vitel Ürün Müdürü Yiğit Hoşbay
"Tüm dünyada yüksek performanslı network switch'lere olan ilgi her geçen gün artıyor. Kurumlar artık bugünün iş ihtiyaçlarına karşılayan ürünler yerine, gelecekte meydana gelebilecek iş ihtiyaçlarını da planlamaya dikkat ediyor. Bu nedenle bulut üzerinden yönetilen ağlar daha çok talep ediliyor. Bilgi işlem yöneticileri bulut tabanlı cihazlar ile dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birkaç tıkla ağlarını kolaylıkla yönetebiliyor. Öte yandan kesintisiz ve yüksek hızlı internet bağlantısını sağlayan dinamik ağ altyapıları, rekabet avantajını da beraberinde getiriyor. Vitel olarak; inovasyon ve müşteri merkezli hizmet anlayışımız ile en yeni teknolojileri pazara sunuyoruz. Extreme Networks'ün çoklu kimlikli 5520 model switch'leri pazarın tüm iş ihtiyaçlarını adresleyen ideal bir çözüm.
Kurumlar, ürünü satın aldıklarında dilerlerse EXOS veya VOSS işletim sistemlerini kullanmayı tercih edebilirler. İşletim sistemleri arasında geçiş esnekliği sunan 5520 model universal switch'ler sayesinde ağ yöneticileri; başlangıçtaki ağ yönetimi tercihini dilerlerse ek herhangi bir teknoloji yatırımı yapmadan zahmetsizce değiştirebilirler. Bulut tabanlı yönetim imkanı sunan cihazlar, ExtremeCloud™ IQ veya klasik yöntem olan Extreme Management Center üzerinden ağların yönetilmesine olanak tanır.
Bilgi işlem ağ altyapılarını esnek bir yapıya kavuşturan switch'ler, kolay yönetim özelliğinin dışında siber saldırılara karşı maksimum güvenlik ve kesintisiz iletişim avantajı ile iş verimliliğinin artmasına da olanak tanıyor. Günümüzde büyük veya küçük ölçekli tüm işletme, network hizmetlerinden yoğun uygulamaları destekleyecek bağlantı, daha az ağ problemleri ve kolay yönetim gibi özellikleri ile yüksek performans bekliyor. Extreme Networks 5520 serisi switch'ler kurumların tüm bu beklentileri karşılıyor" şeklinde konuşuyor.
Extreme Networks Fabric Connect'in artılılarını "VOSS işletim sistemini seçtiğinizde, kullanıcılarınıza Fabric Connect ile IP katmanından yalıtılmış bir omurgada MPLS gibi kesintisiz hizmet sunabilirsiniz. Bu yalıtılmış katmana saldırıda bulunmak mümkün olmaz, çünkü IP katmanı değil" sözleriyle özetleyen Hoşbay 5520 model universal switch'lere dair şu bilgileri de veriyor:"PoE desteği sunan 5520 serisinin 24 ve 48 bağlantı noktalı 1 Gigabit modelleri, 1 / 2,5 / 5 Gigabit multigibait portlu modelleri, Wi-Fi 6 kablosuz ağınıza benzersiz bir altyapı sunuyor. Cihazın MACsec ile uçtan uca veri şifreleme, kullanıcı temelli güvenlik politikaları atama (Profiling) özelliği güvenlikte standartları yükseltiyor. Öte yandan universal switch'lerin modüler ve yedekli fan ve güç kaynağı, 25G uplink gibi donanım özellikleri iş sürekliliğini garanti altına alıyor."
Üst seviye mimari deneyim, otomasyon ve yapay zekayı bir araya getiren Extreme Networks, kurumların ihtiyaç duydukları kesintisiz iletişimi garanti altına alıyor. Extreme Networks 5520 model switch'ler, Fabric Connect ve IP Fabric desteği sayesinde ağ işlemlerini otomatikleştiren, ağ provizyonunu basitleştiren ve güvenliği artıran sanallaştırılmış ağların oluşturulmasına imkan tanıyor. Böylece BT personeli üzerindeki iş yükü en aza iniyor.
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