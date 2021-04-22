Zyxel'den Kurumlara Yüksek WiFi Performansı

Zyxel Networks'ün daha kompakt, şık ve radyo frekansı verimliliği odağında yeni bir tasarımla güncellediği NWA1123ACv3 802.11ac Wave 2 Dual-Radio PoE access point, 1,2 Gbps'ye kadar birleşik bağlantı hızlarını destekliyor.
2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarında çalışabilen yeni NWA1123-ACv3'ün daha küçük ve kare tasarımı, kurumlar için daha geniş kapsama alanı ve daha istikrarlı bağlantı sağlayacak yüksek güçlü antenlere ev sahipliği yapıyor. 2x2 MIMO antenler, daha fazla kapsama alanı ve güçlü sinyaller anlamına geliyor.
Zyxel'in tek noktadan yönetilebilen ağ platformu Nebula destekli olan NWA1123ACv3 access point, kurumların birkaç tıklamayla ücretsiz Nebula lisansı almalarına ve ağlarını bulut üzerinden kolayca yönetmelerine olanak tanıyor.
Premium WiFi deneyimi
Önceki modelden daha gelişmiş bir WiFi deneyimi sunması için MU-MIMO ve RF öncelikli bir tasarımla güncellenen NWA1123ACv3 access point, ince ayarlı yazılımı ve yenilikçi donanımıyla kurumların WiFi bağlantısından aldıkları verimi artırmak için gereken her şeye sahip.
NWA1123ACv3 access point, sahip olduğu Dynamic Channel Selection (Dinamik Kanal Seçimi/DCS) özelliğiyle çoklu AP barındıran WiFi ortamlarında performansı artırıyor. Yayın yaptığı kanal başka bir AP tarafından kullanıldığında, NWA1123ACv3 dinamik olarak bir başka uygun kanal seçiyor veya daha düşük parazitli bir kanala geçiş yapıyor. Yük dengeleme ve akıllı istemci yönlendirme özellikleri ise herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın kablosuz ağ performansının sürekli en üst seviyede kalmasını sağlıyor.
En yeni WPA3 güvenlik standardını destekleyen NWA1123ACv3 access point, kablosuz ağları korumak için daha güçlü şifreleme ve kimlik doğrulama özellikleri taşıyor.
NebulaFlex desteği ile bulut üzerinden ağ yönetimi desteği
NebulaFlex destekli NWA1123ACv3, ağ yöneticilerin birkaç tıklamayla cihazlarını ücretsiz Nebula kabiliyetleriyle internete bağlı herhangi bir yerden yönetmeye başlamalarını ya da isterlerse her cihazı ve ağı ayrı ayrı olarak klasik olarak yönetebilmelerini mümkün kılıyor.
NWA1123ACv3 NebulaFlex teknolojisi sayesinde Nebula'ya mobil uygulama veya portal üzerinden kolaylıkla eklenebiliyor. Böylelikle, ağ yöneticilerine Nebula'nın sezgisel, tek bölmeli kontrol panelini kullanarak internet erişimi olan herhangi bir konumdan ağları yapılandırma, izleme ve sorunlarını giderme olanağı tanıyor. Nebula tarafından yönetilen tüm ağlara ve cihazlara erişim sayesinde, ağ yöneticileri verimliliği en üst düzeye çıkaran, yerinde bakım gereksinimlerini azaltan ve ağ kesinti süresini en aza indiren tutarlı ve tümleşik bir kullanıcı deneyimi sunmak için bir web tarayıcısı veya akıllı telefon uygulaması aracılığıyla erişilebilen tek bir platformdan faydalanabiliyor.
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