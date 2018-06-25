Vivo Nex'in Açılan Kamerası Parçalarına Ayrıldı!
Gövdesinin içinden çıkan kamerasıyla ilgi çeken Vivo Nex'in bu özel mekanizması, incelemeye tabi tutuldu!
İlk olarak MWC'de görmeye başladığımız "açılır selfie kamerası" bizlere yenilik açısından ümit vermişti. Ünlü "çentiği" oradan kaldıran bu tasarım, ilk olarak Vivo Nex'te ortaya çıkmış, daha sonra Çinli üretici Oppo'nun geçen hafta duyurduğu Oppo Find X'te devam ettirilmişti.
Ancak bu tasarımda kullanılan hareketli parçalar, birçok kullanıcıya göre tasarımdan verilen bir tavizdi. Akıllı telefonların kolay bozulabilen hareketli parçalara geri dönmesi, şüpheyle karşılandı.
Vivo Nex'in açılan kamerasının nasıl çalıştığı merak eden MyFixGuide, cihazı detaylı bir incelemeden geçirdi. İnceleme, cihazda kullanılan mekanizmanın gayet sağlam olduğunu gösterse de, nihayetinde hareketli olduğundan tam bir güven sağlaması zor.
Aşağıda Vivo Nex'in ön kamerasının parçalarını görebilirsiniz. Detaylı parçalama bilgileri için MyFixGuide'a göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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