Volkswagen ID.3, Türkiye'ye geldi! İşte Volkswagen ID.3 fiyatı, özellikleri

Volkswagen ID.3, Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen'in bir süre önce duyurduğu ilk tamamen elektrik motorlu otomobil. Almanya'da ve belirlenen ülkelerde satışa çıkan araç, Türkiye'ye ise gelmemişti. Seri ülkemizde satışa sunuldu.
Volkswagen tarafından açıklanmış bir satış fiyatı ya da araç satışı bulunmuyor. Yani araç resmi olarak Türkiye'de değil. Ancak çok bilinen bir satış sitesinde üçüncü taraf kişiler tarafından ilan açılarak aracın Türkiye'ye getirildiğini görülüyor.
VOLKSWAGEN ID.3 FİYATI NE KADAR?
Üçüncü şahıslar tarafından ikinci el araç sitesinde satışa çıkarılan araç için belirlenen satış fiyatı ise 580 bin TL. Yurt dışı fiyatına bakıldığında serinin 36 bin dolardan satışa çıktığı biliniyor. Türkiye resmi satış fiyatı ise henüz belli değil.
Satış sitesindeki ilanda yer alan bilgilere göre Türkiye'ye gelen ID.3, Türkiye plakası takılmış durumda ve sıfır. Araç sahibi sadece aracın navigasyon, anahtarsız çalıştırma, şerit takip ve hız sabitleyici gibi sistemlere sahip olduğunu yazmış.
VOLKSWAGEN ID.3 ÖZELLİKLERİ NELER?
Volkswagen'in MEB platformu üzerinde üretilen ID.3 modelinin 0.267 rüzgar direnci ve 1700 kg (batarya dahil) ağırlığı ile kompakt otomobillerden biraz ayrılsa da boyutları Golf'e oldukça yakın.
Volkswagen ID.3'ün üç farklı versiyonu bulunuyor. Bunlardan ilki 45 kW ile 330 kilometre menzil sunuyor. İkinci versiyon, 58 kW ile 420 kilometre menzil sunarken üçüncü versiyon ise 550 kilometre menzil sunuyor.
Aracın piyasaya ilk çıkışında Volkswagen, bu aracı "ID.3 1st edition" adlı lansman paketiyle satışa sundu. Paket içeriğinde navigasyon sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon, 18 inç çelik jant gibi birçok donanım bulunuyor.
"Max" paketi araca eklendiğinde de tüm bu donanımlara ek olarak head-up display, Beats Audio ses sistemi, panoramik cam tavan ve 20 inç jantlar gibi donanımlar alınabiliyor.
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