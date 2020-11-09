Volkswagen ID.3, Türkiye'ye geldi! İşte Volkswagen ID.3 fiyatı, özellikleri

Almanya merkezli otomobil markası Volkswagen'in bir süre önce duyurduğu elektrik motorlu aracı ID.3, Türkiye'de ikinci el araç sitesinde 0 km olarak satışa sunuldu. Peki Volkswagen ID.3 fiyatı ne kadar?