2021 Toyota Crown tanıtıldı! İşte Toyota Crown fiyatı ve yapılan yenilikler

Japon marka Toyota Crown 2021 model yılı için araç üzerinde birtakım güncellemeler yapıldı. Üst orta sınıf sedan modeli 2021 Toyota Crown'ın dış tasarımında yeni renkler dışında bir değişiklik yok. İşte yenilenen iç mekan, teknolojik özellikler...

2021 Toyota Crown tanıtıldı! İşte Toyota Crown fiyatı ve yapılan yenilikler

Yeni nesil Crown'ı 2 yıldan uzun süre önce piyasaya süren Toyota şimdi modelin ilk güncellemesini Japonya'daki bayilerinde satışa sunuyor. 2021 yılı için araç üzerinde bazı güncellemeler yapıldı.

Dışarıdan bakıldığında birkaç yeni renk seçeneği dışında bir farklılık göze çarpmazken iç mekanda ve teknolojik özelliklerinde bazı yeniliklere gidildi.

2021 TOYOTA CROWN NELER SUNUYOR?

İç mekanda özellikle konsolun orta bölümünün yeniden tasarlandığını görüyoruz. Yeni ve konumları değiştirilmiş hava girişleri ve 12.3 inç TFT dokunmatik ekran gibi özellikler bizi karşılıyor.

Yeniden tasarlanarak küçültülen orta hava menfezleri de söz konusu ekranın hemen altına konumlandırılmış. Artık daha az yer kaplayan klima kontrolleri de sürüş esnasında daha kolay erişilebilecek bir bölümde bir araya toplanmış.

Üç kollu direksiyon simidi devam ediyor ve buna karbon detaylar ile döşeme seçenekleri eşlik ediyor.

Lüks sedan aynı zamanda Toyota Safety Sense'in en son sürümü ile donatılmış. Pakette radar seyir kontrolü, çarpışma öncesi güvenlik, gece ve gündüz yaya tespiti, gündüz bisikletli tespiti gibi gelişmiş güvenlik özellikleri bulunuyor.

Motor serisi 241 hp 2.0 litre turboşarjlı dört silindirli motor, 2.5 litre benzinli motorla elektrikli motorun birlikte 222 hp güç çıkışı sağladığı hibrit sistem ve 354 hp 3.5 litre V6 motordan oluşuyor.

2021 TOYOTA CROWN FİYATI NE KADAR?

Japonya'da satışa sunulan 2021 Toyota Crown'ın fiyatı 4,899,000 yen ile 7,393,000 yen (393.897 TL - 594.387 TL) arasında değişiyor.

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