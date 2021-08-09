Volkswagen'in Yeni Elektrikli Aracı ID 5 GTX Ortaya Çıktı

Şu anda elektrikli araçlarda, özellikle de crossover-coupe segmentinde bir patlama yaşanıyor ve bu yüzden aslında Volkswagen'in yeni ID 5 GTX modeli pek de sürpriz değil. Daha önceden bilinen ve oldukça beğenilen ID 4'ün daha yakışıklı bir versiyonu ve önümüzdeki ay "bitmeye yakın halinin" tanıtılacağı Volkswagen tarafından açıklanmış durumda. Ama bu tanıtım öncesinde, araca ait bazı özellikler sızmaktan kurtulamadı.
Sızıntıya göre ID 5 GTX, ID 4 ile aynı çift modüler elektrikli motoru ve dört tekerlekten çekişli bir aktarma organı kullanıyor. Her ne kadar Volkswagen herhangi bir somut ID 5 GTX özelliği yayınlamamış olsa da, yakın zamanda piyasaya sürülmüş olan ID 4 GTX'in, 299 beygir gücünde olduğunu ve 0'dan 100'e 6,2 saniyede çıktığını biliyoruz. 77kWh pil kullanacak olan Volkswagen ID 5 GTX'in 309 mil menzile sahip olacağını tahmin ediliyor.
Elektrikli araçlara karşı görülen büyük ilgi ve crossover-coupe segmentindeki hareketlilik, Volkswagen'in elektrikli araçlar dünyasındaki cesur planları ile birleşince, ID 5'in bu yılın hit otomobili olma ihtimali hiç de uzak değil. ID 5 GTX lansmanı 7 Eylül'de 2021 IAA Munich Motor Show'da yapılacak.
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