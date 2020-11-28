Walking Dead 10. sezonda sürpriz Robert Patrick gelişmesi! Fragmanda çıktı!

The Walking Dead (TWD), hayranlarını sevindirecek bir haber vermiş ve 10. sezonuna 6 bölüm daha eklediğini duyurmuştu. Dizinin Instagram hesabından paylaşılan yeni videoda ise Robert Patrick dönüşü dizinin sevenlerini heyecanlandırdı...