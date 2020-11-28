Walking Dead 10. sezonda sürpriz Robert Patrick gelişmesi! Fragmanda çıktı!

The Walking Dead (TWD), hayranlarını sevindirecek bir haber vermiş ve 10. sezonuna 6 bölüm daha eklediğini duyurmuştu. Dizinin Instagram hesabından paylaşılan yeni videoda ise Robert Patrick dönüşü dizinin sevenlerini heyecanlandırdı...

The Walking Dead 10. sezonda Robert Patrick gelişmesi! Fragmanda görüldü

AMC, 2021'de gösterime girecek olan "The Walking Dead" in yaklaşan bonus bölümleri için 23 Kasım'da kısa bir fragman yayınladı. Insider, gözden kaçırmış olabileceğiniz küçük ayrıntılardan birkaçını topladı. İlk bakışta Maggie ve Glenn'in oğlu, Negan'ın karısı, Lucille ve Robert Patrick'in gizemli karakterinin eski bir versiyonuna bakılıyor.

MAGGIE VE GLENN'İN OĞLU BABASININ MİNİ BİR VERSİYONU

Maggie'nin babasının adını taşıyan Hershel Jr.'ı en son gördüğümüzde, o bir bebekti. Yeni tanıtımda Maggie, yanında Hershel ile birlikte yürürken görülür.

HERSHEL'İN BABASI GİBİ BEYZBOL ŞAPKASI TAKTIĞI GÖRÜLÜYOR

"TWD" nin ilk sezonlarında Glenn farklı şapkalar takıyordu. Bazı hayranlar, Hershel Jr.'ın babasının şapkalarından birini bile giyebileceğini düşündü, ancak bu muhtemelen Glenn'e bir gönderme olarak başka bir şapka.

ROBERT PATRICK'IN GİZEMLİ KARAKTERİNE BAKIYORUZ

Görünüşe göre Patrick'in karakteri, Peder Gabriel ve Aaron ile karışacak. AMC'de yayınlanan bir kamera arkası prodüksiyon videosu, Seth Gilliam'dan Peder Gabriel ve Ross Marquand (Aaron) ile birlikte "Terminator 2" aktör okuma repliklerini sattı.

Patrick kahramanlarımızın güvenebileceği bir müttefiki mi yoksa kötü bir adamı mı oynuyor? Henüz karakteri hakkında size hiçbir şey söyleyemeyiz, ancak Patrick'in bazı kötü adamları oynadığı biliniyor.

YEŞİL PERUKLU GİZEMLİ KADIN KİM? NEGAN'IN KARISI LUCILLE'E MERHABA DE!

Jeffrey Dean Morgan'ın karısı Hilarie Burton, oyuncunun beyaz perdedeki eşi Lucille'i canlandırmak için "TWD" kadrosuna katılıyor.

Lucille'i sezonun "Here's Negan" başlıklı son altıncı bonus bölümünde göreceğiz. Bölüm başlığı, kıyametten önce Negan'ın arka planına giren ve okuyucuyu Negan'ın eski karısı Lucille ile tanıştıran "TWD" çizgi romanına doğrudan bir göndermedir.

Çizgi romanlarda Lucille kanser. Muhtemelen tedavi görürken peruk taktığını görüyoruz.

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