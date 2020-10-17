The Walking Dead yapımcısı Rick Grimes'in dönüşü ile ilgili konuştu!

The Walking Dead'de Rick Grimes karakteri, 9. sezonda bir helikopterle götürülmüş, bu sezonun ardından bir daha görülmemişti. Heyecanla beklenen Grimes'ın dönüşü ile ilgili yapımcıdan açıklama geldi.