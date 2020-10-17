The Walking Dead yapımcısı Rick Grimes'in dönüşü ile ilgili konuştu!

The Walking Dead'de Rick Grimes karakteri, 9. sezonda bir helikopterle götürülmüş, bu sezonun ardından bir daha görülmemişti. Heyecanla beklenen Grimes'ın dönüşü ile ilgili yapımcıdan açıklama geldi.

The Walking Dead yapımcısı Rick Grimes'in dönüşü ile ilgili konuştu!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle The Walking Dead dizisinin yeni sezon hazırlıkları beklenenden uzun sürdü. Geçtiğimiz günlerde 10. sezon finalinin de yayınlanması ile yeniden TWD severler dizi hakkında konuşmaya başladı. The Walking Dead yapımcılarından Andrew Lincoln, bu gündemi Rick Grimes'ın dönüşünü biraz daha merak ettirmek için fırsata çevirdi.

Rick Grimes'ı Kim Kaçırdı?

Rick Grimes, The Walking Dead'in geçtiğimiz sezonlarında ortadan kaybolmuştu. The Walking Dead'in 9. sezonunda Rick Grimes'i kaçıran ekip Sivil Cumhuriyet Ordusu (CRM) olmuştu. O günden beri tüm dizi takipçileri, Grimes'ın nereye gittiğini ve nasıl döneceğini merak ediyordu.

Yapımcı Scott Gimple ve serinin yaratıcısı Robert Kirkman'ın yazdığı The Walking Dead dizisinin yeni sezonu hala yapım aşamasında ve koronavirüse rağmen çalışmalar sürüyor.

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"Rick Grimes'ın Dönüşü Muhteşem Olacak"

Comicbook.com'un haberine göre yapımcı Scott Gimple, Rick Grimes'ın dönüşüile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Belli açılardan hala laboratuvardayız. Üzerinde epeyce çalıştık ama an itibarıyla işi mükemmelleştirmeye çalışıyoruz."

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The Walking Dead yapımcısı Rick Grimes'in dönüşü ile ilgili konuştu!

 

 