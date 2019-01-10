Western Digital 4TB Kapasiteli USB Belleği Tanıttı
Western Digital, dünyaları cebe sığdıran SanDisk Extreme Pro'yu görücüye çıkardı
CES 2019, sınırları zorlayan birçok donanıma ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Harici depolama çözümleri ile CES'te gösteri yapan Seagate'in yanı sıra WesternDigital, sınırları zorlayan bir ürünün prototipini görücüye çıkardı.
4TB kapasitesinde yüksek hızlı depolamayı USB flaş bellek boyutlarına indirgemeyi başaran Western Digital, tüketicilere ve profesyonellere kullandıkları içerikleri beraberlerinde her yere götürebilmelerini sağlamayı amaçlıyor. CES 2019 fuarında görücüye çıkan bu prototip, birçok kişiye depolamanın geleceğine bir bakış atma fırsatını tanıyor.
SanDisk'in USB-C flaş bellek prototipinin 4TB kapasiteli dev bir depolama alanını bu form faktörüne sığdırabilmiş olması, işleri gereği beraberinde birçok büyük dosyayı taşıyan birçok işletme çalışanı için oldukça cazip bir seçenek olabilir. Ne yazık ki SanDisk'e göre bu ürün henüz prototip aşamasında ve bu sebeple herhangi bir fiyat bilgisi de bulunmuyor. Ancak daha önce piyasaya sürülen 1TB boyutlu bir USB flaş belleğin 400 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu göz önüne alındığında, SanDisk'in bu cihazının da benzer fiyatlardan alıcı bulması muhtemel olacaktır.
Bunun yanı sıra taşınabilir SSD klasmanında SanDisk Extreme Pro'yu tanıtan Western Digital, bu cihazı üretmek için kendi geliştirdiği NVMe teknolojisini daha üst bir seviyeye çıkararak 1GBps seviyesine kadar yüksek transfer hızlarını mümkün kılıyor. Cihazın sağlam dış kasası da cihazın dev depolama alanı içerisinde bulunan verileri koruyor. 2TB'a kadar depolama alanını bulunduran SanDisk Extreme Pro, hem USB C hem de USB A tipi bağlantıları içeriyor ve bu sayede tüm PC ve Mac modelleri ile uyumluluk sağlıyor.
Western Digital'ın sunduğu bir başka depolama çözümü olan My Passport Go, SSD'nin yüksek hızını taşınabilirlik ile buluşturuyor ve bunu iki metreye kadar düşmelerden hasar almayan yumuşak yapılı kasası ile sağlıyor. My Passport Go, içinde bulundurduğu dahili kablo ile bağlantı konusunda da büyük kolaylık sağlıyor. My Passport Go, 500GB ve 1TB kapasite seçenekleri ve otomatik yedekleme yazılımının yanı sıra dahili parola koruması, kullanıcıların verilerini güvende tutuyor.
Western Digital Ürün Pazarlama Departmanı Yardımcı Başkanı David Ellis, yeni ürünlerinin önemini şu cümlelerle açıklıyor:
"Ürünlerimizi tüketicilerin sahip oldukları içeriklerden keyif almaları için yeni yollar bulmalarına yardımcı olabilmeleri için geliştiriyoruz. En yeni ürünlerimiz, Western Digital'in kişisel depolama çözümleri için hız, dayanıklılık, güvenilirlik ve kullanım kolaylığına adanmışlığını güçlendiriyor."
Doğan Kürşat Aktaş
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