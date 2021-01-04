WhatsApp, 2020'nin Son Gününde Rekorlarına Bir Yenisini Daha Ekledi

WhatsApp, yeni yıl ile birlikte yepyeni bir rekora daha imza attı. Facebook'un sahip olduğu sohbet uygulaması, 2020 yılbaşında 1,4 milyar görüntülü ve sesli arama ile ulaşılması güç bir rekor kırdı. Bu rekor, WhatsApp'ta tek bir günde yapılan en fazla görüşme olarak kayıtlara geçti. Aynı tarihte geçtiğimiz yıl, bunun yarısı kadar görüşme olmuştu.
Elbette, diğer sohbet uygulamaları da kendi sınırlarını zorladı. Facebook Messenger, ortalama bir günden neredeyse iki kat daha fazla çağrı ile ABD'de şimdiye kadarki en büyük grup video görüşmesi hacmine sahip oldu. Facebook Live ve Instagram Live'da da dünya çapında 55 milyon yayın yapıldı.
Facebook, bu zaferlerini kutlarken geliştirme sözü vermeyi de ihmal etmiyor. "Benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri" yapacağını söyleyen internet devi, pandemi sırasında çeşitli uygulamalarının yükünü kaldırması için altyapısını güçlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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