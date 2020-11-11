WhatsApp'ta alışveriş dönemi başlıyor! Yeni özellik nasıl kullanılacak?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook, WhatsApp için bir süredir test ettiği alışveriş butonunu tüm dünyada kullanıma sunuyor. Peki WhatsApp'ta alışveriş özelliği nasıl kullanılacak?

WhatsApp'ta alışveriş dönemi başlıyor! Yeni özellik nasıl kullanılacak?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıları için yeni bir özellik daha sunuyor. Tüm dünyada kullanıma sunulacak WhatsApp alışveriş butonu ile WhatsApp kullanıcıları WhatsApp uygulamasından çıkış yapmadan alışveriş yapabilecek.

WHATSAPP'TA ALIŞVERİŞ NASIL YAPILACAK?

WhatsApp, Engadget'ta yer alan bir habere göre bir süredir test ettiği alışveriş butonunu sonunda devreye alıyor.

Söz konusu özellik kullanıma girdiğinde bir işletmeye ait sohbet penceresinin üst kısmındaki alışveriş ikonunu yer alacak. Kullanıcılar buradaki ikona dokunarak WhatsApp'tan hiç çıkmadan online alışveriş yapabilecek.

HEM ANROID HEM IOS KULLANICILARI KULLANABİLECEK

WhatsApp Android veya WhatsApp iOS kullanıcıları bu butona tıkladıklarında sohbet ettikleri işletmenin ürünlerini görebilecek ve alışveriş yapabilecek. Yani WhatsApp'tan çıkıp üçüncü bir uygulamaya giriş yapmaya gerek kalmayacak. Tüm alışveriş WhatsApp içinde gerçekleştirilecek.

WHATSAPP'TA ALIŞVERİŞ YAPARKEN İLETİŞİM KURULABİLECEK

Alışveriş butonunu uygulamasına getiren WhatsApp, bu noktada istenilen ürünler hakkında kullanıcıların işletmelerle iletişime geçmesine de olanak sağlayacak.

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