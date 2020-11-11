WhatsApp'ta alışveriş dönemi başlıyor! Yeni özellik nasıl kullanılacak?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook, WhatsApp için bir süredir test ettiği alışveriş butonunu tüm dünyada kullanıma sunuyor. Peki WhatsApp'ta alışveriş özelliği nasıl kullanılacak?