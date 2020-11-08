WhatsApp, İhbar Etme Yöntemini Değiştiriyor

WhatsApp, kötüye kullanımı bildirip bu tip kullanıcıları ihbar etme yönteminde değişikliğe gideceğini açıkladı. Yeni özelliği önce Android kullanıcıları deneyecek.

WhatsApp kötüye kullanım bildirimleri değişiyor

WhatsApp her ne kadar arkadaşların, ailenin, iş arkadaşlarının ve işletmelerin sürekli iletişim halinde kalmaları için harika bir yol sağlıyor olsa da, bu platform aynı zamanda kötüye kullanıma da açık. Bilinmeyen kullanıcılardan gelen spam içeriği gerçek bir sorun ve birçok kişi bu uygulama aracılığıyla kötüye kullanıma maruz kalıyor.  

Diğer benzer uygulamalar ve sosyal ağ platformları gibi, WhatsApp da uzun zamandır tacize neden olan, küfürlü mesajlar gönderen veya başka bir şekilde kuralları çiğneyen kullanıcıları şikayet etme seçeneği sunuyordu. Şimdiyse raporlama özelliğini, daha da kullanışlı hale getirmek için geliştiriyor.

Mevcut raporlama yöntemi oldukça basit. Endişelendiğiniz bir kişi hakkında bir rapor göndermek için bir düğmeye basmanız yeterliydi, ve başka hiçbir bilgi WhatsApp ile paylaşılmıyordu. Ancak en son güncellemeyle, bir kullanıcıyı bildirdiğinizde, kullanıcının size gönderdiği son mesajları da WhatsApp ile paylaşmanız gerekiyor.

Yeni raporlama ve mesaj paylaşma özelliği yalnızca bireyler için değil, aynı zamanda grup sohbetleri ve işletmeler için de geçerli. Yeni yöntemin iki temel avantajı bulunuyor. Yalnızca WhatsApp'a daha fazla bilgi vermek ve şirketin daha iyi kararlar vermesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda diğer kullanıcılar hakkında haksız şikayette bulunan kişilerin sayısını azaltmaya da yardımcı olacak.

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WhatsApp, İhbar Etme Yöntemini Değiştiriyor

 

 