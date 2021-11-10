WhatsApp'ta Kripto Para ile Ödeme Dönemi Başlıyor!

WhatsApp, Facebook'un çatı şirketinin adını Meta olarak değiştirmesinin ardından, Meta çatısı altındaki tüm ödemeleri, Novi markası altında biraraya getiriyor. Bir dizi tweet'te Novi başkanı David Marcus, tüm "ödemeler ve finansal hizmetler ürünlerinin" bu marka altında birleşeceğini açıkladı. Bu da, Meta ödemelerinin artık kripto para ile yapılabileceği anlamına geliyor.
Marcus ayrıca, Novi'nin son 12 ayda çeşitli ürünlerinde 100 milyar dolardan fazla ödeme gerçekleştirdiğini ve ileriye dönük olarak, finansal kapsayıcılığı ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için küresel finansal sistemdeki her yerde herkesi güçlendirmek için çalışacağını iddia etti.
Bu arada XDA Developers, WhatsApp'ın bir sonraki sürümünün APK dosyasında bazı yeni kodlar tespit edildiğini bildirdi. Buna göre, WhatsApp'ın ödeme seçeneğini kullanmak için bir kimlik doğrulama süreci gerekecek.
Meta'nın sahip olduğu Novi dijital cüzdan, küresel para transferlerini basitleştirmek için dijital para birimlerini kullanıyor. Şu anda hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Guatemala'da mevcut olan hizmet, ABD doları ile bire bir değer verilen kripto para birimi Pax Doları kullanıyor.
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