WhatsApp Başkanından Apple'a Sert Eleştiriler!

Apple'ın, kullanıcıların iCloud fotoğrafları arasında olası çocuk istismarı görüntülerini tespit etmesine izin verecek yeni yazılım planlarını onaylamasından sadece bir gün sonra, Facebook'un WhatsApp Başkanı Will Cathcart, Apple'ın bu planlarından "endişe duyduğunu" dile getirdi.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Apple'ın yeni güvenlik programı hakkındaki düşüncelerini dile getiren Will Cathcart, bir paylaşım dizisinde bulundu. "Apple'ın dün yayınladığı bilgileri okudum ve bu konuda endişeliyim. Bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu ve dünyanın her yerindeki insanların mahremiyeti için bir sorun teşkil edebileceğini düşünüyorum. İnsanlar bu sistemi WhatsApp için kabul edip etmeyeceğimizi soruyorlar. Cevap hayır," diyerek söze başlayan Cathcart, çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri ve bu materyalleri ticaretini yapanların tiksindirici olduklarını söylerken, "elbette herkesin bu istismarcıların yakalandığını görmek ister," şeklinde sözlerine devam etti.
I read the information Apple put out yesterday and I'm concerned. I think this is the wrong approach and a setback for people's privacy all over the world.
People have asked if we'll adopt this system for WhatsApp. The answer is no.— Will Cathcart (@wcathcart) August 6, 2021
Sözlerinin devamında, Apple'ın kendine has bir gözetim sistemi kurduğunu söyleyen Cathcart, bunun hem kendilerinin hem hükümete özel içeriklere rahatlıkla ulaşılabilecek bir yöntem olduğunu, fakat bu uygulamanın "hatasız" çalışacağının bir garantisi olmadığını da söylerken, araştırmacıların bu konuda çalışmasına izin verilmediğini ve olası "hataların" insanların mahremiyetini ihlal ettiğini nasıl öğrenebileceğimizi de merak ettiğini sorguladı.
Will Cathcart'ın sözlerinin haklı tarafı var. Apple'dan bu konuda henüz bir karşı cevap gelmiş değil.
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