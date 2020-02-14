WhatsApp'tan Bir Dev Başarı Daha!

WhatsApp, bugün yaptığı bir duyuruyla dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya ulaştığını söyledi. Mesajlaşma platformu, üç sene önce günde 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşmıştı.
Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, ulaştığı yeni kilometre taşını bir blog gönderisiyle ortaya çıkardı ve şunları söyledi:
"Ne kadar çok bağlanırsak o kadar çok korumaya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Çevrimiçi hayatımızı daha fazla sürdürdükçe, konuşmalarımızı korumak her zamankinden daha önemli. Bu yüzden WhatsApp kullanılarak gönderilen her özel mesaj, Güçlü şifreleme, WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz bilgileri güvende tutan ve sizi bilgisayar korsanlarından ve suçlulardan korumaya yardımcı olan kırılmaz bir dijital kilit gibi davranır. Mesajlar yalnızca telefonunuzda tutulur ve aradaki hiç kimse mesajlarınızı okuyamaz veya dinleyemez Hatta sizin de değil, özel görüşmeleriniz aramızda kalır."
WhatsApp, uçtan uca şifreleme işleviyle övünse de, mesajlarınızı yedeklediğinizde bunları Google Drive'da şifresiz olarak saklıyor. Yani aslında zincirin, ilk bakışta görünmeyen, oldukça zayıf bir halkası var. Benzer duruma Apple'ın iPhone'larında da ratlamak mümkün. iPhone verileri kendi üzerinde şifreli saklasa da, bunu bulutta yapmadığı iddia ediliyor hatta verileri istendiğinde bunları hükümet birimlerine iletebiliyor.
Bununla birlikte WhatsApp ve Facebook, dünya çapında hükümetlerin şifrelemeyi kapatması isteklerine karşılık vermiyor. WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Wall Street Journal'ın bir röportajında uçtan uca şifrelemeye bağlılıklarını belirtmiş, ancak hükümetlere incelemelerde kullanmaları için "meta verilerini" sağlayacaklarını söylemişti.
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