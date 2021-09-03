Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan WhatsApp'a Dev Ceza!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'a ait olan WhatsApp'a tarihi bir ceza kesti. WhatsApp, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin TL ceza ödemek zorunda kalacak!