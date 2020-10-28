WhatsApp, Herkesin Beklediği Yeni Özelliğini Nihayet Hayata Geçiriyor

WhatsApp'ın, hesabınızı aynı anda birden fazla cihazda kullanmanızı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını zaten biliyorduk. Sızan son bilgiler ise, arayüzün nasıl görünebileceğine dair bilgi veriyor ve özelliğin çok yakınımızda olduğunu söylüyor.

28 Ekim 2020 00:03