WhatsApp, Herkesin Beklediği Yeni Özelliğini Nihayet Hayata Geçiriyor

WhatsApp'ın, hesabınızı aynı anda birden fazla cihazda kullanmanızı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını zaten biliyorduk. Sızan son bilgiler ise, arayüzün nasıl görünebileceğine dair bilgi veriyor ve özelliğin çok yakınımızda olduğunu söylüyor.

WhatsApp'ın Beklenen Özelliği Teste Hazır
WABetaInfo

Geçtiğimiz Haziran ayında, gelecek yeni özelliklerin sinyalleri için WhatsApp'ın beta sürümlerini tarama konusunda uzmanlaşan WABetaInfo'daki uzmanlar, çoklu cihaz desteğinin yakında geleceğini duyurmuştu. Şimdi aynı araştırmacılar, özelliğin masaüstünde nasıl çalışacağını gösteren yeni bir menü bulduklarını açıkladı.

Yeni özellik kullanıma sunulduğunda, web veya masaüstü için WhatsApp'ta oturum açıp ardından "Ayarlar" menüsünü açıp "Diğer cihazlarda WhatsApp'ı kullan" seçimini yapabileceksiniz. Burada, WhatsApp hesabınızın şu anda kullanıldığı tüm cihazların bir listesini görebileceksiniz. Belirli bir cihazdan çıkış yapmak istiyorsanız (veya tanımadığınız bir cihaz görüyorsanız), uzaktan çıkış yapmak için üzerine tıklamanız yeterli olacak.

Çoklu cihaz desteği henüz teste açık değil, ancak yayınlandıktan sonra deneyecek ilk kullanıcılardan olmak istiyorsanız, WhatsApp'ın beta programlarından birine katılmanız gerekli. Maalesef Apple cihazları için program şu anda dolu, ancak bir alan açılıp açılmadığını görmek için Testflight sayfasına arada bir göz atmanızda fayda var. Android için beta programına katılmak için Google Play'deki WhatsApp Beta sayfasını ziyaret edin ve bilgilerinizi girin. WhatsApp'ın genel sürümünü zaten yüklediyseniz, birkaç saat içinde otomatik olarak beta sürümüne güncellenecek.

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