WhatsApp, Sadece Tek Bir Günde İlettiği Mesaj Sayısıyla Parmak Isırttı

WhatsApp, Dünya genelinde en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri ve sürekli olarak büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son çeyrek için gelir duyurusu sırasında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın artık her gün yaklaşık 100 milyar mesaj teslim ettiğini duyurdu. Facebook'un WhatsApp lideri Will Cathcart da daha sonra bu bilgiyi bir tweet ile doğruladı.
Geçtiğimiz yılbaşı döneminde 100 milyar mesaj, anında mesajlaşma uygulamasının ulaştığı zirve noktasıydı. Ancak etkileşim o zamandan beri büyümeye devam etti ve bugün, günlük 100 milyar mesaj ortalama haline gelmiş durumda. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse 2014 yılında WhatsApp, 500 milyonluk kullanıcı tabanıyla günde 50 milyar mesaj taşıyordu. Altı yıl sonra ise WhatsApp artık 2 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip ve Hindistan kullanıcı anlamında en büyük pazarı olarak gözüküyor.
Bu kadar fazla bilgi aktarımı ile beraber, yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek de önemli bir görev haline geliyor. WhatsApp bu konuda da sorumluluğu üstlenmeye kararlı gözüküyor. Ağustos ayında yayımlanan "Web'te ara" adlı yeni bir araç, kullanıcıların aldıkları bağlantılar hakkında web üzerinde hızlı bir şekilde bilgi bulmalarına imkan tanıyordu. Ayrıca uygulama, "çok iletilen" mesajların iletimini aynı anda sadece bir kişi veya grup ile sınırlandırdı. Bu önlem de tek başına bu tür mesajların iletimini %70 azalttı ve bu azalma ile beraber platform üzerinde yanlış bilgilerin yayılmasının bir miktar yavaşladığı görüldü.
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