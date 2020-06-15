Whatsapp üzerinden para gönderme özelliği başlıyor! Peki nasıl yapılır?

Mevcut telefon internet bağlantısı ile mesajlaşmak için WhatsApp uygulaması kullanılıyor. Bu uygulama ile aynı zamanda sesli ve görüntülü arama ile toplu konuşmalar da yapılabiliyor. Şimdi de Whatsapp'a yeni bir özellik geliyor. WhatsApp üstünden para gönderme devri Brezilya'da başladı. Böylece kullanıcılar WhatsApp üstünden para gönderip alabilecek. Bu sistem daha önce 2018'de Hindistan'da da denenmişti.
Şirketin, Hindistan'ın arkasındaki en büyük ikinci pazarı olan Brezilya'da 120 milyondan fazla bireysel kullanıcısı var.
WhatsApp'ın operasyon sorumlusu Matt Idema "Brezilya'da WhatsApp hem insanlar hem de küçük işletmeler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dijital ödemelerin büyümesine, küçük işletmelerle dijital ekonominin büyümesine ve finansal içermenin desteklenmesine yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Idema, Brezilya'daki küçük işletmelerin çoğunun WhatsApp'ı soruları yanıtlamak veya katalog göndermek için pazarlama aracı olarak kullandığını söyledi.
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Nisan ayında şirketin WhatsApp'taki işletmeler için araçlar geliştirdiğini aktardı.
WHATSAPP'TA PARA GÖNDERİRKEN ÜCRET ALINACAK MI?
Ödeme sistemi Facebook Pay'ı kullanacak bireysel kullanıcılar için ücretsiz olacakken, işletmelere ödeme almak için bir ücret talep edilecek. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı üstünden yaptığı paylaşımda Banco do Brezilya, Nubank, Sicredi ve Brezilya ' daki şirketlerin önde gelen ödeme işlemcisi Cielo da dahil olmak üzere yerel bankalarla çalışıldığını söyledi. Whatsapp'ta ödemeleri yaygınlaştırılan ilk ülkenin Brezilya olduğunu ve daha fazlasının da yakında geleceğini sözlerine ekledi.
İŞTE MARK ZUCKERBERG'İN O PAYLAŞIMI
https://www.facebook.com/zuck/posts/10112015383177591
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