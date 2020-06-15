Whatsapp üzerinden para gönderme özelliği başlıyor! Peki nasıl yapılır?

En çok kullanılan mesajlaşma araçlarından olan WhatsApp'ta yeni bir dönem başlıyor. Facebook'un kurucusu Mark Zeckerberg'in Facebook hesabı üstünden Brezilya'da yaşayan kişilerin WhatsApp'tan para gönderip alabileceğini duyurdu...