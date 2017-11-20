Whatsapp Web Nedir? Whatsapp Web İncelemesi - CHIP

Son dönemlerin en çok tercih edilen iletişim ağı olan WhatsApp farklı bir uygulamayla da gündemden düşmüyor. Whatsapp Web'i sizler için inceledik!

Whatsapp Web Nedir? Whatsapp Web İncelemesi
Whatsapp Web Nedir?

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