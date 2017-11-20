Whatsapp Web Nedir? Whatsapp Web İncelemesi - CHIP
Son dönemlerin en çok tercih edilen iletişim ağı olan WhatsApp farklı bir uygulamayla da gündemden düşmüyor. Whatsapp Web'i sizler için inceledik!
Son dönemlerin en çok tercih edilen iletişim ağı olan WhatsApp şimdilerde farklı bir yolla da kullanımla gündeme geliyor. WhatsApp web dünyasının inceliklerini incelemeye başlayalım...
WhatsApp'a hem akıllı telefonunuzdan hem de web üzerinden ulaşmanızı sağlayacak olan bu sistem mevcut WhatsApp hesabınızın bilgisayar tabanlı uzantısıdır. Size gelen ve gönderdiğiniz tüm mesajlar bu sistem sayesinde senkronize bir şekilde ilerler. Aynı mesajı ister telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan görme şansına da sahip olursunuz. WhatsApp web'in kullanılabildiği akıllı telefonlar ise; Windows Phone 8.0 ve 8.1 , Android, Nokia S60, Nokia S40 EVO, BlackBerry 10, iPhone 8.1+.
WhatsApp web sanılanın aksine farklı bir WhatsApp hesabı demek değildir. Bilgisayar ve telefonunuzdan WhatsApp kullandığınız takdirde iki de aynı şeye hizmet etmektedir.
WhatsApp Web Kullanabilmeniz İçin:
- Akıllı telefonunuzda mutlaka bir WhatsApp uygulamasına sahip olmanız gerekmektedir.
- Bilgisayar ve telefonunuzda güçlü bir internet desteği olmalı.
- WhatsApp Web'i bilgisayarınızda rahatlıkla kullanabilmeniz için Chrome, Firefox, Safari, Opera ve Edge'nin son sürümlerinden birinin yüklü olması gerekmektedir.
WhapsApp Web'e başlarken öncelikle bilgisayarınızdan web.whatsapp.com adresine girmelisiniz. Ardından telefonunuzda WhatsApp'ı açarak,
- Android'de Sohbetler/Menü/ WhatsApp Web
- Nokia S60 ve Windows Phone'da Menü/ WhatsApp Web
- BlackBerry'de Sohbetler /Menü / WhatsApp Web
- Nokia S40'da ekranı aşağıdan yukarıya doğru çekerek WhatsApp Web
- İphone 'da Ayarlar / WhatsApp Web
- BlackBerry 10 Ekranı yukarıdan aşağıya çekerek WhatsApp Web'e ulaşmanız gerekiyor
Ardından bilgisayarınızın ekranında bulunan QR kodunu telefonunuzdaki WhatsApp 'ta taratmalısınız.
Senkronize ettiğiniz bir WhatsApp Web girişini sonlandırmak için telefonunuzdan WhatsApp Web'e girerek oturumunuzu sonlandırabilirsiniz. Böylece istemeyen karışıklıkların da önüne geçmiş olacaksınız.
WhatsApp Web İle Yapabilecekleriniz
- Emoji ve GIF gönderme
- Klavye ile mesaj yazabilme
- Kişi bilgilerine göz atma
- WhatsApp bilgilerini masaüstü uyarıları şeklinde alabilme
- Fotoğraf, video ve sesleri rahatlıkla oynatabilme
- Web kamerasını oynatabilme
- Fotoğraf paylaşma
- Ses kaydetme gibi pek çok özelliği kullanma şansına sahip olacaksınız.
Burada en önemli nokta internet bağlantınızın mutlak suretle var olması olacaktır. Eğer bir telefon hattına sahip değilseniz , sadece internet bağlantınız ile bu uygulamayı kullanmanız mümkün olmayacaktır.
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