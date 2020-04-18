WhatsApp, Yeni Özelliğiyle Birlikte Zoom'a Rakip Olmaya Hazırlanıyor

WhatsApp, şu an dört kişiden fazlasının katılamadığı videolu görüşme işlevini geliştirmek istiyor. Skype, Zoom gibi video konferans yazılımları, küresel salgın nedeniyle şu sıralar oldukça popüler.
WhatsApp'ın beta sürümlerini kurcalayan WABetaInfo'ya göre WhatsApp'ın videolu görüşmelerdeki kişi kısıtlaması değişebilir. En son beta sürümünde keşfedilen kodlar, bu kısıtlamanın çok yakında kaldırılabileceği anlamına geliyor. Değişiklik başta iOS'taki beta uygulamasında, daha sonra Android'deki beta uygulamasında ortaya çıktı.
Kodların içerisinde bulunan bir metin dizisi, Türkçesiyle şunları söylüyor: "%D kişiyle görüşme için tüm katılımcıların WhatsApp'ın en son sürümünü yüklemesi gerekiyor." Burada %D değişkeninin hangi sayı olduğu bilinmiyor, ancak şu anki kısıtlama olan 4 kişiden yüksek olduğu düşünülüyor.
Gizlilik konusunda ciddi sorunlarla gelse de Zoom'un en önemli özelliği, ücretsiz üyelikte 100 kişiye kadar videolu görüşmeye olanak tanıması. Eğer WhatsApp bu kısıtlamasını kaldırırsa, Zoom'u bir anda yerinden edebilir çünkü WhatsApp çoğu kullanıcıda yüklü olduğundan, ayrı bir uygulama yüklemeye gerek kalmayabilir.
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