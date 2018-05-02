Whatsapp'a "Videolu Grup Görüşmesi" Geliyor
WhatsApp'ın, uzun süredir çok istenen özelliklerden bir tanesine yakında kavuşacağı kesinleşti!
Dünyanın en büyük mesajlaşma platformlarından WhatsApp, videolu görüşme işlevini Kasım 2016'da sunmaya başlamıştı. WhatsApp'ın popülerliği, işlevin tanıtımı için bir çaba gösterilmesine bile gerek bırakmadı. Bununla birlikte WhatsApp'taki videolu görüşme işlevinin bir eksikliği vardı: Videolu grup görüşmeleri.
Facebook, her sene gerçekleştirdiği F8 geliştirici konferansında yaptığı bir duyuruyla bunun değişeceğini söyledi. "Önümüzdeki aylarda" gelecek olan videolu grup görüşmeleri hakkında fazla detay verilmedi. Firma, WhatsApp'ta toplam "2 milyar dakikalık videolu görüşme" yapıldığını söyledi. Videolu grup görüşmeleri istenen bir işlev olduğundan bu yenilik, WhatsApp kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılanacak.
Büyük Firmalar da WhatsApp'a Gelecek
Mark Zuckerberg, bu duyurunun yanında büyük firmaları WhatsApp'a taşımak için çalıştıklarını söyledi. Bu sene kullanıma açılan WhatsApp Business, iddiaya göre "3 milyon kişi" tarafından kullanılıyor. Firma son olarak "sticker'ların da yakında WhatsApp'a geleceğini" belirtti.
Zeynel A. Öztürk
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