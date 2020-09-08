Windows XP'yi Kullananların Sayısı Şaşırtmaya Devam Ediyor

Windows XP'nin hala milyonlarca PC'de kullanıldığına inanmakta zorlanabilirsiniz, ancak NetMarketShare'in yeni verileri 2001'de çıkan işletim sisteminin hala hayatta olduğunu söylüyor.
Geçen aya ait verilere göre tüm laptop ve masaüstü bilgisayarların yüzde 1,26'sı, 19 yıllık işletim sistemini kullanmaya devam ediyor. Bu oran, yüzde 0,57 kullanım oranı olan Windows 8'den, yüzde 0,42 payı olan ChromeOS'tan ve yüzde 0,12'lik Windows Vista'dan daha yüksek. Windows XP, ömrünü resmi olarak 14 Nisan 2014'te tamamlamış, yani güncelleme almayı durdurmuştu.
Tahminlere göre dünya çapında dolaşımda 2 milyarın üzerinde bilgisayar bulunuyor ve bu oranlar doğruysa, 25,2 milyon PC artık son derece güvensiz olan Windows XP'yi kullanıyor demektir.
Veriler, Windows 10'un 12 ay önceki yüzde 50'lik payını yüzde 60'a çıkardığını söylüyor. Microsoft olmayan en yakın rakip olan Mac OS X 10.5 yüzde 3,49 paya sahip iken Mac OS 10,14 yüzde 2,96 paya sahip.
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